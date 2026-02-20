¿Más shows de BTS en México? Claudia Sheinbaum exhibe la respuesta que recibió de Corea del Sur (VIDEO)

Ciudad de México.- Hace unas horas, a través de un video en TikTok, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, profundizó en la carta que le envió hace un tiempo al presidente de Corea del Sur, en la que le pedía que buscara la forma de que haya conciertos de BTS en nuestro país, pues como te hemos estado informando en TRIBUNA, ha sido demasiada la demanda de asistentes que se quedaron sin boletos para ir a ver al grupo coreano.

En varias mañaneras, Sheinbaum Pardo ya había abordado todo este asunto, aunque ahora, en este espacio de dos minutos, compartió más detalles: "Hace dos días recibí la respuesta", dijo. De inmediato, la mandataria comenzó a leer la respuesta del líder de la República de Corea, Lee Jae-myung, quien en primera instancia agradeció el gesto e hizo hincapié en la relación bilateral entre ambos países, "basada en el respeto recíproco y la confianza entre ambos jefes de Estado, se está profundizando cada vez más".

Asimismo, resaltó el entusiasmo del público mexicano por la cultura coreana y por el K-pop, pues para el funcionario esto reafirma la buena relación entre las dos naciones. Ahora bien, sobre lo que realmente les interesa a ARMY, dejó muy en claro Jae-myung que la empresa de los siete cantantes ya fue informada, pero aclaró que, como la compañía es privada, la participación del gobierno puede ser limitada.

BTS

"No obstante, espero que haya una respuesta positiva por parte de dicho sector en el futuro. En relación con este asunto deseo que ambos países mantengan una comunicación estrecha a través de los canales diplomáticos y espero que el tema conduzca a que la cooperación y el intercambio cultural entre Corea y México sean todavía más activos", concluyó la integrante de Morena tras añadir que el gobernante le desea buena salud y espera encontrarse pronto con ella.

¿Cómo quedaron las fechas de los conciertos de BTS en México?

Te recordamos que hay tres conciertos en la Ciudad de México los días 7, 9 y 10 de mayo de 2026, todos en el Estadio GNP Seguros; además, la agrupación tendrá transmisiones en vivo que podrán verse en la plataforma Weverse y Netflix. Volviendo al tema central, estaremos al pendiente de cualquier actualización sobre nuevas fechas, porque al menos este año la banda tiene muy saturada la agenda.

Fuente: Tribuna del Yaqui