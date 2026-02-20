No podía respirar: Hospitalizan de emergencia al bebé de Sofía Rivera Torres; esto es lo qué pasó

Ciudad de México.- La reconocida actriz y presentadora mexicana, Sofía Rivera Torres, acaba de confesar que ha pasado por el peor momento de su vida, debido a que recientemente reveló que su bebé fue hospitalizado de emergencia, señalando que estaba aterrada de que pudiera pasarle algo, ya que no podía respirar. Según la propia artista, su pequeño contrajo un complicado virus.

Fue a través de su cuenta de Instagram, que Sofía compartió un video, en el que reveló que la semana pasada, vivió el peor momento de toda su vida, hasta ahora, debido a que su pequeño hijo con Eduardo Videgaray, se enfermó, y lo que parecía que era solo una gripe estacionaria de la que se aliviaría pronto, se convirtió en la pesadilla más grande de su vida; tenerlo internado por varios días a causa de una enfermedad peor.

Según la actriz de Cabo, su hijo de casi un año de edad, Ferrán Videgaray Rivera, estuvo tan enfermo que tuvo que ser internado el pasado miércoles 11 de febrero de este 2026, señalando que por desgracia fue diagnosticado con un virus respiratorio, que le cerró las vías respiratorias: "Ferrán estuvo muy enfermo, y como lo sabrán todas las mamás cuando tu hijo está mal no cabe en tu cabeza ninguna otra cosa. Es una carga mental constante, imposible de silenciar. El miércoles lo llevé al hospital con dificultades para respirar, resultó tener un virus respiratorio".

La famosa exparticipante de La Casa de los Famosos México, no reveló exactamente el nombre del virus, ni el tiempo que estuvo internado, solamente que estuvo varios días bajo observación medica en el nosocomio y con un tratamiento especial, por lo menos hasta el pasado fin de semana, casi una semana: "El viernes me di cuenta que llevaba tres días sin bañarme, a veces te olvidas de ti con tal de que ellos estén bien. La vida de una mami se detiene cuando los tuyos están mal”, comentó al describir el nivel de desgaste físico y mental que experimentó durante esos días".

Finalmente, declaró que por fortuna su hijo se encuentra en un mejor estado de salud y evolucionando de la manera esperada con una semana de tratamiento: "Por eso hoy, que gracias a Dios y a los médicos, ya va mejorando, me dediqué un tiempo a mí. No he podido dejar de pensar en todas esas mamás que tienen realmente hijos enfermos que necesitan su cien por ciento todo el tiempo. El desgaste de verlos sufrir".

Fuente: Tribuna del Yaqui