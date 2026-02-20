Patrick Dempsey, co estrella de 'Grey's Anatomy', revela los trágicos últimos días de vida de Eric Dane

Los Ángeles, Nueva York.- El reconocido actor estadounidense, Patrick Dempsey, que fue una de las co-estrellas de la exitosa médica Grey's Anatomy, acaba de reaccionar a la lamentable muerte de Eric Dane, y en entrevista para la TV, reveló los trágicos últimos días de vida del querido actor de series como Euphoria, en el que confesó que ya su calidad de vida estaba demasiado disminuida.

Desgraciadamente, a tan solo unos cuantos meses de haber anunciado que padecía ELA, el reconocido 'Mark Sloan', su familia a través de un comunicado informó que perdió la vida a sus 53 años de edad, a causa de esta enfermedad. Como era de esperarse, varios de sus compañeros en la famosa serie de drama médico, amigos cercanos y millones de fans, se han pronunciado devastados a esta noticia.

Uno de ellos ha sido Dempsey, el cual fue 'Derek Shepard', mejor amigo del personaje de Dane en Grey's Anatomy, mediante una entrevista para el programa The Chris Evans Breakfast Show, en el que relató con gran tristeza cómo la enfermedad había avanzado rápidamente, afectando sus capacidades físicas, dejándolo postrado en cama y con dificultas hasta para comer: "Estaba postrado en cama y le costaba mucho tragar, por lo que su calidad de vida se estaba deteriorando muy rápidamente".

Patrick de la misma manera, declaró que pese a todo lo que estaba pasando, jamás perdió su capacidad para hacer feliz a todos a su alrededor, revelando que para él, Eric era de las mejores personas para trabajar, lamentando que sus dos hijas se queden sin ese padre tan maravilloso: "Era el hombre más divertido, un verdadero gozo trabajar con él… y siempre voy a celebrar la alegría que aportó a la vida de la gente. Es difícil expresarlo con palabras. Me siento muy triste por sus hijos", agregó.

Finalmente, entre risas reveló que siempre pensaría en Dane con esa energía y felicidad, e incluso recordó la primera aparición de Dane en la serie como 'Mark Sloan' durante la temporada 2 en 2006, y como fue de impactante para él esto, ya que siempre bromearon en que le quitó su lugar como el galán: "La primera escena fue de él en todo su esplendor saliendo del baño con una toalla puesta, luciendo increíble, haciéndome sentir completamente fuera de forma e insignificante".

patrick speaking about eric dane uD83DuDE2DuD83DuDE2D



“i had a very hard time kind of getting started this morning but, he always made me laugh. he was so funny, he had a great sense of humour. he was always great to work with. always very professional, really smart.” pic.twitter.com/1GsMVqMhSz — jeannie (@shepscrvb) February 20, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui