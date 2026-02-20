¿Qué le pasó a Marisela? Accidente rumbo a la Feria Huixtla 2026 obliga a posponer su presentación

Huixtla, Chiapas.- Durante la madrugada de este viernes 20 de febrero de 2026 sufrió un accidente automovilístico la reconocida cantante Marisela, quien junto a su equipo de trabajo se dirigía a cumplir un show programado en la ciudad de Huixtla, Chiapas, lo que lamentablemente para los fans provocó que la presentación tuviera que ser "reprogramada"; pero la pregunta importante aquí es: ¿cómo está la artista?

En el primer comunicado que lanzaron a través de redes sociales se aclaró que todos los involucrados fueron atendidos para confirmar si se encontraban bien: "Por fortuna, Marisela y las personas que conforman su equipo se encuentran bien y fueron atendidas para confirmar su estado de salud", dice el escrito que provocó varias reacciones de los seguidores, muy preocupados por su bienestar.

De igual manera, aprovecharon el espacio para disculparse con todas las personas que planeaban asistir al show y especificaron que esperan pronto cumplir con el compromiso laboral, ofreciendo disculpas a quienes ya tenían la fecha apartada y querían disfrutar de la voz de la intérprete de éxitos musicales como Sola Con Mi Soledad y una de las más populares, Tu Dama de Hierro.

Comunicado

En lo que respecta al estado de salud de la mujer que ha vendido en toda su carrera alrededor de 41 millones de discos, afortunadamente se encuentra bien, al menos así lo señala el comunicado que publicaron hace poco en el Instagram oficial; incluso, sus acompañantes tampoco presentaron mayores problemas, aunque hasta el momento de la elaboración de esta nota no han sido reveladas sus identidades.

"Queremos informar al público y a los medios de comunicación que, tras los hechos ocurridos recientemente, Marisela y todos los integrantes de su banda se encuentran bien y en perfecto estado de salud. Agradecemos profundamente las muestras de preocupación y cariño recibidas", concluye el texto, puntualizando que el concierto, tras gestionar cuestiones de logística, se reprogramó para mañana sábado 21 de febrero.

