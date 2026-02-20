¿Quién es el nuevo novio de Majo Aguilar? Este es el perfil de Diego Bacter, miembro de Porter

Ciudad de México.- El entorno musical de México está presenciando la unión de dos músicos, Diego Rangel, figura consolidada del rock alternativo, y Majo Aguilar, exponente de la música ranchera, quienes han dejado atrás las especulaciones para confirmar su romance. A través de una serie de publicaciones en redes sociales, el músico conocido artísticamente como Diego Bacter confirmó la relación sentimental que mantiene con la cantante, poniendo fin a semanas de especulaciones al respecto.

En las imágenes compartidas por el también músico, se observa a la pareja en una actitud de cercanía y afecto. Aunque por el momento no han detallado la fecha exacta en la que iniciaron su noviazgo, ya existían indicios de su convivencia profesional y personal. Recientemente, ambos artistas compartieron escenario en el Auditorio Nacional, recinto donde la hija de Pepe Aguilar participó como invitada para interpretar una pieza junto a la banda Porter, a la cual pertenece Diego Bacter.

Rangel es un pilar fundamental en la escena de Guadalajara, Jalisco. Su labor dentro de Porter abarca múltiples facetas, pues se desempeña como bajista, sintetista y encargado de la programación de secuencias. Además de su ejecución instrumental, cuenta con formación como comunicólogo y compositor, lo que le permite tener una visión integral del producto artístico. Su historia con el grupo se remonta al año 2004, etapa fundacional en la que definieron el sonido de la época.

Toda una generación cantó temas emblemáticos como Espiral, Daphne, Vaquero Galáctico, Host of a Ghost, entre otros. El estilo experimental de la banda capturó la atención del público joven de aquella década, posicionándolos como referentes. Tras una pausa en las actividades de Porter en 2008, Diego exploró caminos en solitario con lanzamientos de temas como Tak tak tak y Radio mantente afuera. Sin embargo, el regreso de la banda en 2013 marcó el inicio de una nueva era creativa.

Un año después, en 2014, lanzaron Moctezuma, una producción discográfica que gran parte de la crítica y los fanáticos señalan como la obra cumbre de su discografía debido a la madurez sonora y conceptual alcanzada. Hoy en día, Diego combina su vida en los escenarios con el trabajo de estudio. En su perfil de Instagram, donde acumula más de 15 mil seguidores, se presenta profesionalmente como ingeniero de sonido, productor y mezclador.

Fuente: Tribuna del Yaqui