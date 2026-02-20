¿Quién gana la Supervivencia HOY en 'Exatlón México'? Adelantos de este viernes 20 de febrero de 2026

Ciudad de México.- El fin de semana ya llegó y para el Exatlón México es momento de que los atletas se preparan para defender su camiseta, y evitar que este viernes 20 de febrero del 2026 queden en zona de riesgo sus compañeros. Ante esto, en cuentas de spoilers, se ha revelado quien ganaría hoy la Supervivencia, que es de vital importancia, pues están en riesgo las mujeres de los rojos y los varones de los azules, y el premio sorpresa.

El reality deportivo de TV Azteca, sigue dando de que hablar por sus polémicas, pues nadie quiere quedar fuera de la competencia y las rivalidades cada vez se intensifican más, en especial en los últimos días de la semana que se acerca el tan temido Duelo de Eliminación, en especial ahora que las tensiones y los problemas siguen invadiendo a ambos equipos, como los rojos, que se sienten presionados tras perder la Villa 360 el pasado jueves 19 de febrero.

Ahora, según el canal de YouTube de Proyecto TV, este día podría vivirse un momento complicados debido a que al igual que el pasado jueves 19 de febrero en la batalla para ver quién ganaba la Villa 360, los hombres van a volver a hacerse de palabras, especialmente las tensiones serán entre los varones y 'El Mono' Osuna, que a lo largo de esta temporada ha tenido pleitos desde Ernesto Cazares hasta con Alexis Vargas.

¡Ella se convierte en la ganadora de la moto en #ExatlónMéxico! uD83CuDFCD?uD83CuDFC3uD83CuDFFB??? Revive aquí el duelo femenil que estuvo MUY cerrado. uD83DuDCAAuD83EuDD29 https://t.co/NZYXWvIMfN — Exatlón México (@ExatlonMx) February 20, 2026

Con respecto a el duelo de la Supervivencia que habrá este viernes 20 de febrero , se ha dicho que será una victoria de del equipo de Mati Álvarez, y que el próximo domingo 22 de febrero, el resultado sería el mismo, enviando a los hombres azules a la línea de peligro. Con respecto al premio sorpresa que habrá, se cree que será ganado por el equipo de Koke Guerrero, siendo un día agridulce para ambos equipos.

Cabe mencionar que, hasta el momento, la información externada anteriormente, sigue en calidad de especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción de dicho programa, por lo que el resultado podría ser completamente diferente al anteriormente mencionado y en realidad habría solo victoria roja.

Fuente: Tribuna del Yaqui