Reportan que Lupita Jones sufrió colapso en 'La Casa de los Famosos'; querría renunciar al reality

Ciudad de México.- El nombre de la reconocida exreina de belleza mexicana, Lupita Jones, de nueva cuenta está dando de que hablar, debido a que recientemente se reportó que sufrió severo colapso nervioso, mientras que esperaba su entrada a la sexta temporada de La Casa de los Famosos, por lo que tuvieron que entrar a calmarla y ofrecerle medicamentos, pues querría renunciar al reality al sentirse abrumada con todo.

El pasado martes 17 de febrero se estrenó la sexta temporada del reality show de Telemundo, entre el que Jones es una de las participantes, que desde antes de entrar dio mucho de que hablar, debido a que se dijo que a causa de ella, la influencer y estrella de realitys transgénero, Nahomi Mejía, renunció a participar y canceló de último momento, debido a que en el pasado, la exreina de belleza la insultó con su trabajo y su identidad de género.

Pero ahora, según la reciente emisión de Dulce y Picosito, Jones por poco y queda fuera de este proyecto tan polémico, debido a que aseguran que tuvo una crisis nerviosa durante el encierro previo a ingresar a La casa de los famosos, y que al parecer se habría puesto tan mal que pidió salir del hotel donde la tenían encerrada para "despejar la mente" y como no se lo permitieron "amenazó con renunciaros de producción tuvieron que hablar con ella para tranquilizarla y convencerla de que siguiera en el proyecto".

Así quedan los cuartos de La casa de los famosos #LCDLF6 pic.twitter.com/jCCgJaKqZt — Vaya Vaya (@vayavayatv) February 18, 2026

Según el presentador y reportero, Gabo Cuevas, al ver que estaba bastante mal con lo que estaba sucediendo, llamaron a un profesional de la salud para que le ofreciera algún medicamento para calmarla, pero que ella no quiso, así que la dejaron salir a despejarse y convencerla de que no abandone el reality: "Hubo una alternativa de darle algún medicamento; ella prefirió que no. Ella quería renunciar, salirse del hotel, quería salirse del hotel a despejarse, no puede por protocolos. La tranquilizaron. La convencieron de que no (renunciara)".

A raíz de esta información, muchos empezaron a teorizar que la famosa podría abandonar el reality durante las primeras semanas. Y es que los fans consideran que no ha mostrado muchas ganas de convivir con el resto de sus compañeros. Cabe mencionar que esto no es información oficial, por lo que hasta el momento queda en calidad de un simple rumor.

Fuente: Tribuna del Yaqui