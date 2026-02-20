¿Se creará la Ley Therian? Joven que se identifica cómo caballo promueve que se les proteja legalmente

Nuevo León, Monterrey.- Un joven que se identifica cómo caballo, está dando mucho de que hablar, y no solo porque ha decidido vivir como este animal, sino porque ha comenzado a promover la Ley Therian, en la que junto a su abogado ha ido difundiendo en redes sociales, debido a que desea que se les proteja legalmente de bullying y ataques por su forma de vivir, ¿acaso será aprobado esto?

El pasado jueves 19 de febrero de este 2026, un joven que no se identificó con su nombre, sino como un equino, se comenzó a viralizar en redes sociales como X, anteriormente conocido como Twitter, por tomar acciones contundentes ante la polémica que ha crecido en todo México con respecto a los denominados Therians, que son personas que se identifican espiritualmente como cierto animal, que puede desde desde un perro hasta un cocodrilo.

El hombre desconocido se presentó junto al abogado Mauricio Castillo Flores ante el Congreso de Nuevo León, para formalmente promover la iniciativa ciudadana denominada 'Ley Therian', que busca establecer protocolos de convivencia y protección en planteles públicos y privados con esta nueva comunidad que ha dado tanto de que hablar en los últimos días, viralizándose en redes sociales.

Según los informes del licenciado en leyes, dicha ley busca que se promuevas derechos para esta comunidad, y se dejen claros los lineamientos para prevenir la violencia, tanto verbal como física, discriminación o acoso escolar relacionados con manifestaciones de identidad o expresión personal, e incluso, se pide que en caso de que no se cumplan con esto, los agresores reciban sanciones por esto.

Hasta el momento, se desconoce si esta ley en verdad puede ser aprobada y si es que en escuelas o lugares públicos vayan a haber políticas específicas y especiales para la comunidad de los Therians, pero el debate en redes sociales se está comenzando a acalorar, debido a que muchos consideran que es una "ridiculez".

Fuente: Tribuna del Yaqui