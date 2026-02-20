Shakira vuelve a México con show gratuito: La colombiana dará concierto sin costo en el Zócalo de la CDMX

Ciudad de México.- La reconocida cantante de origen colombiano, Shakira, de nueva cuenta se encuentra causando gran furor en redes sociales, pues tras sus videos con Beleé, la famosa artista acaba de emplear sus redes sociales para confirmar que vuelve a México con show gratis, señalando que las especulaciones son ciertas y en tan solo una semana va a dar concierto sin costo en el Zócalo de la Ciudad de México.

Como se sabe, hace un par de días comenzó a decirse que tras el éxito que tuvo la intérprete de temas como Te Felicito y Las de la Intuición, en los 11 conciertos que dio en la Ciudad de México con lleno total, iba a ser contratada para regresar a la capital Azteca, pero en esta ocasión para brindar un concierto gratuito en el Zócalo, como el año pasado los tuvo La Arrolladora Banda el Limón: "Las Mujeres Ya No Lloran llegan a una ciudad cerca de ti. Mantente atento a las próximas novedades de Shakira".

Ahora, a días de estas especulaciones, finalmente la expareja de Gerard Piqué, a través de un video compartido en su cuenta personal de Instagram ha confirmado que es verdad y que su show de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour regreso para el próximo 1 de marzo al Zócalo, sin costo: "México de mi vida. Llegó la hora de regresarles un poco de todo ese cariño que me han brindado. Este 1 de marzo a las 8 p. m. estaré dando un concierto completamente gratuito para todos ustedes en el Zócalo capitalino de la Ciudad de México".

Además, para quienes no puedan asistir de manera presencial, la cantante informó que parte del espectáculo será transmitido en vivo a través de sus plataformas digitales, dejando en claro que esto no solamente será un premio para los ciudadanos de dicha ciudad, sino para todo el mundo: "Y estaremos transmitiendo parte del show en vivo por mis canales, para todos los que se quieran unir a esta celebración. ¡Los amo!".

Como era de esperarse, este anuncio a causado la locura total entre sus millones de seguidores, que en el post de la intérprete de Ojos Así y Si Te Vas, han declarado que ella "es lo más lindo que existe" que es una "Diosa" y que "México te ama", por lo que le agradecen el regalo a sus fans mexicanos, y que de seguro dará "una noche para recordar" toda la vida.

Fuente: Tribuna del Yaqui