WhatsApp satura tu celular: Con estos pasos puedes borrar lo que no sirve y liberar espacio

Ciudad de México.- El uso cotidiano de las plataformas de mensajería implica recibir un flujo constante de información digital. Día tras día, nuestros teléfonos celulares almacenan fotografías, notas de voz, videos y diversos documentos que, si no se gestionan adecuadamente, terminan por saturar la memoria interna del equipo.

Esta acumulación de datos innecesarios suele provocar que el dispositivo funcione con lentitud o impida la descarga de nuevas aplicaciones. Afortunadamente, existen métodos sencillos para identificar y eliminar estos elementos sobrantes sin complicaciones.

Limpieza profunda en WhatsApp

WhatsApp cuenta con una funcionalidad interna diseñada para gestionar el peso de los chats. Aunque no se trata de una carpeta de desechos tradicional, esta herramienta permite visualizar qué archivos ocupan más espacio. Para utilizarla, debes seguir esta ruta:

Ingresa a la aplicación y ve el menú de Ajustes .

. Selecciona la opción Almacenamiento y datos .

. Pulsa sobre Administrar almacenamiento.

El sistema te mostrará una lista organizada, destacando los archivos que pesan más de 5 MB o aquellos que han sido reenviados muchas veces.

Para finalizar, marca los elementos que deseas descartar y toca el ícono para borrarlos.

Gestión de archivos en Android

Si tu teléfono opera con Android, tienes a tu disposición varias alternativas para liberar memoria. La recomendación principal es utilizar la herramienta 'Files', la cual cuenta con un apartado dedicado a la limpieza que detecta duplicados y residuos digitales. Otra vía efectiva consiste en acceder a la configuración general del móvil, entrar en la lista de aplicaciones y borrar la memoria caché de cada una de forma manual.

Asimismo, es vital recordar que las imágenes borradas en Google Fotos se guardan en una carpeta temporal; debes vaciarla para que ese espacio se refleje como libre en tu dispositivo.

Limpiar los archivos de WhatsApp es más sencillo de lo que piensas

Mantenimiento para usuarios de iPhone

En los dispositivos iPhone, la estrategia es distinta. Una gran parte del almacenamiento suele estar ocupada por contenido multimedia. Al borrar una foto de la galería, esta se mueve al álbum 'Eliminado', donde permanece por 30 días. Para recuperar esa capacidad ahora mismo, es necesario entrar a dicho álbum y suprimir el contenido definitivamente.

En cuanto a las aplicaciones, iOS no posee un botón directo para borrar la caché. El método más efectivo es desinstalar la app y volver a descargarla; esto elimina los datos basura sin perder tu información personal guardada en la nube. Finalmente, revisar la sección 'Almacenamiento del iPhone' en los ajustes generales te permitirá ver sugerencias del sistema para deshacerte de adjuntos pesados que ya no tienen utilidad. Realizar estas tareas con frecuencia asegura un funcionamiento fluido y evita la saturación del equipo.

Fuente: Tribuna del Yaqui