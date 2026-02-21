Alejandro Speitzer no se guarda nada y tunde a Sergio Mayer por irse a 'La Casa de los Famosos'

Ciudad de México.- A pesar de que ya pasaron algunos días desde que se destapó la participación de Sergio Mayer en La Casa de los Famosos, sigue generando reacciones el hecho de que haya pedido licencia indefinida en la Cámara de Diputados y ahora se unió a esta molestia colectiva el actor de televisión y modelo Alejandro Speitzer, quien provocó muchas reacciones donde lo felicitaban por su valentía.

Incluso el exnovio de Ester Expósito no dudó en publicar una breve pero directa publicación donde menciona a su colega, categorizando las cualidades que necesita un digno representante del pueblo para después asegurar que estas no las cumple en lo absoluto el esposo de Issabela Camil, quien, cabe destacar, todavía no se ha pronunciado públicamente sobre este tema a pesar de los múltiples usuarios que dejaron hate en su Instagram.

"Un diputado tiene el deber de representar los intereses de la población. Y, aunque parezca surrealista, Sergio Mayer vuelve a sorprendernos. Nuestro país necesita diputados comprometidos, sensibles y conscientes del dolor que atravesamos como ciudadanos ante tantas pérdidas y tantas injusticias. Él, claramente, no cumple con ninguna de estas cualidades. Qué nivel de insensibilidad, carajo", aseveró el joven que tiene entre sus últimos proyectos dos series de Netflix: Oscuro deseo y Alguien tiene que morir.

Alejandro Speitzer explota contra Sergio Mayer

Entre las reacciones está que la gran mayoría le aplaude por ser de los pocos del gremio artístico que se animó a expresar su opinión y resaltaron que, sobre todo, desean funcionarios comprometidos. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, ninguna fuente oficial le ha respondido al originario de Sinaloa, pero en caso de que surja un nuevo pormenor lo tendrás aquí en TRIBUNA.

Publicación

"Hasta que por fin estamos alzando la voz, ya no podemos quedar callados ante tanto cinismo, tú muy bien Alejandro Speitzer en decir que queremos diputados comprometidos #fuerasergiomayer", aseveró Elizabeth Lara Torres en el post de Alex. Mientras que a Issabela, el perfil de @misshonolulup le pidió que convenza a su esposo de que abandone la política y siga "haciendo el ridículo" en la TV.

Fuente: Tribuna del Yaqui