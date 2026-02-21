¡Síguenos!
Ángela Aguilar

¿Ángela Aguilar arremetió contra Santa Fe Klan? La esposa de Christian Nodal lo llamaría "don nadie"

Acaban de afirmar que Ángela Aguilar habría arremetido en contra de Santa Fe Klan, se dice que la esposa de Christian Nodal lo llamaría "don nadie"

¿Ángela Aguilar arremetió contra Santa Fe Klan? La esposa de Christian Nodal lo llamaría "don nadie"
Ángela Aguilar habría arremetido en contra de Santa Fe Klan Foto: Internet

Ciudad de México.- De nueva cuenta, la famosa cantante del regional mexicano, Ángela Aguilar, se encuentra en el centro del escándalo, debido a que se ha comenzado a decir que arremetió en contra del reconocido cantante de rap mexicano, Santa Fe Klan, incluso se dice que la esposa del polémico cantante, Christian Nodal, renegaría de su trayectoria y lo llamaría "don nadie".

Hace varios días que a través de la cuenta de Instagram de 'Michismicito', aseguró que la creadora de temas como En Realidad, estaba tan desesperada por limpiar su imagen y a la vez superar a Cazzu, que supuestamente habría llamado "desesperada" al rapero mexicano, pidiendo que por favor le diera la oportunidad de tener una colaboración musical juntos, a lo que este la rechazaría de inmediato: "Me llamó 'La Ángela' para pedirme grabar juntos una canción y yo le dije que no iba a dañar mi carrera por esa colaboración".

Según la misma cuenta, el intérprete de temas como Por Mi México, le declaró a su entrevistadora que él le guarda lealtad a la creadora de Con Otra y que no deseaba que se manchara su carrera y su imagen por el escándalo que estaba rodeando en ese momento a los intérpretes de Dime Como Quieres, precisamente por engañar a Cazzu: "No, para empezar le guardo lealtad a mi amiga y segundo, no voy a manchar mi carrera ni mi imagen por tus funas y dramas".

Ahora, según una cuenta de TikTok, Ángela presuntamente habría despotricado en su contra y lo tacharía de ser un don nadie, con el que no pensaría tener una colaboración musical nunca: "Ya lo dije muchas veces jamás voy a tener una colaboración con este malhablado y don nadie de Santa Fe Klan, que para mí no es nadie". Finalmente, se ha dicho que esto no fue verdad, y que los audios en el que ambos arremeten en contra del otro.

Fuente: Tribuna del Yaqui

