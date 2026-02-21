Anuncio del show de Shakira colapsa reservaciones: Hoteles del Zócalo se agotan en tiempo récord

Ciudad de México.- Desde ayer se desató el escándalo en redes sociales con el anuncio de la famosa cantante colombiana Shakira, quien informó que volverá a México el próximo 1 de marzo de 2026 con un concierto completamente gratis en el Zócalo de la Ciudad de México; evidentemente la intérprete de Me enamoré y de uno de sus más grandes éxitos, Waka Waka, sigue entrando en la tendencia.

Sin embargo, más allá de la alegría, el medio Infobae sorprendió tras revelar que en menos de 24 horas los principales hoteles aledaños al Zócalo están repletos; entre estos están el Gran Hotel Ciudad de México, el Zócalo Central Hotel y el Best Western Hotel Majestic. Incluso añadieron unas capturas de pantalla donde las páginas oficiales arrojan el aviso "no hay disponibilidad de habitaciones".

Lo cual deja en evidencia la enorme popularidad de la bailarina en el centro del país, quien, de hecho, cuando confirmó el evento, agregó un texto donde agradeció a todos los que harán posible este show, empezando por el Gobierno de México: “Así que quiero darle las gracias a todos los que van a hacer posible este evento, a Corona, que cumple cien años, al Gobierno de la Ciudad de México y, sobre todo, a ustedes, mis fans mexicanos, que son lo más lindo que existe".

Evidentemente hay quienes no están conformes con esta presentación y consideran que hay muchos más temas a los que darles prioridad que a un concierto. Por su parte, es necesario destacar que hasta el momento de la elaboración de esta nota no se sabe si tendrá invitados, así como tampoco el repertorio musical, pero en TRIBUNA estaremos al pendiente de cualquier nuevo pormenor.

Salinas Pliego y Chumel Torres

El dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, llamó a esta acción "circo para el pueblo" e hizo hincapié en que mejor el Gobierno federal debería enfocarse en el tema de la seguridad. Ahora bien, en cuanto a Chumel Torres, compartió un meme vinculado con el padre de los hijos de la celebridad, Gerard Piqué: "Tuitazo top sirloin", que uno que otro interpretó como una burla hacia la famosa que fue víctima de infidelidad.

