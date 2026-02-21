¿Chile o picante? El incómodo momento que vivió la violinista de Christian Nodal en una taquería (VIDEO)

Ciudad de México.- La violinista Esmeralda Camacho, quien se volvió especialmente popular a raíz de que se le relacionara a través de rumores de manera sentimental con el cantante sonorense Christian Nodal; sin embargo, más allá de este tema, la talentosa joven suele interactuar a veces con sus seguidores y en esta ocasión decidió contarles una situación incómoda que experimentó en una taquería.

¿Qué le sucedió exactamente?

Lo que sucedió es que, después de terminar con su rutina en el gimnasio, decidió ir a comer unos tacos y el asunto inició cuando le preguntaron si quería que su orden incluía chile, por lo que de inmediato respondió que sí y hasta agregó que le gustaba bastante, siendo un comentario totalmente inofensivo. El problema es que los dependientes no lo tomaron de esa forma y se empezaron a burlar.

Lo anterior porque en algunos lugares toman como doble sentido cuando alguien menciona a esta fruta, interpretándolo de manera sexual. Las bromas llegaron al nivel de que la gente presente también se unió a las risas y ahí fue donde el taquero intervino para sugerirle que mejor le dijera picante. A pesar de la sugerencia, la instrumentista no se quedó callada y prácticamente dio a entender que le parecía ilógico no decirle chile porque hay diferentes tipos: los más potentes y los ligeros.

Una experiencia incómoda

"Las personas se empezaron a reír, así como de 'le gusta el chile'. Entonces, el taquero me dijo 'dígale picante, señorita' y yo '¿picante?'. De donde vengo se le dice chile, el picante es una cualidad del chile, hay chile que pica mucho y chile que casi no pica (…). Yo nunca he visto que (digan) 'picante guajillo'. ¿Por qué esta onda de que si dices 'chile' ya es '¡uy!'?, así se llama", explicó la mujer que ha colaborado con El Mago de Oz y Belanova.

Por supuesto que el video provocó varias reacciones de los internautas, a quienes en su mayoría les causó diversión su experiencia y uno que otro le sugirió que mejor le diga salsa. Además, le recordaron que en México ese sentido del humor es muy frecuente e incluso alguien le escribió que en República de Chile se le dice ají, que según información en línea suele usarse en Sudamérica, las Antillas y Panamá.

