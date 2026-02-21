Cómo saber si tú perro tiene rickettsia y cómo puedes prevenir la enfermedad en época de verano

Ciudad de México.- Cerca de que comiencen las épocas de calor, como la primavera y el verano, conoce cómo prevenir la rickettsia, y la manera en cómo puedes saber si tu perro tiene la enfermedad, mayormente conocido como la 'Enfermedad de las Garrapatas', al igual que estos son los síntomas de alertas del mencionado mal.

¿Qué es la rickettsia?

Para comenzar, la rickettsia es una enfermedad clasificada en el género de bacterias gramnegativas intracelulares, que actúan como parásitos, viviendo dentro de las células de diferentes especies, como las mascotas e incluso los humanos. Este mal es causantes de enfermedades zoonóticas graves, conocidas como rickettsiosis, que se transmiten a través de la picadura de pequeños animales, como garrapatas, piojos, pulgas o ácaros, que desgraciadamente puede ser mortal de no ser detectada a tiempo.

Según las investigaciones, el período de incubación de la enfermedad dura entre 3 y 14 días, por lo que es importante que si se detecta a tiempo la picadura de uno de estos animales, se mantenga un control y en cuanto se presente síntomas como dolor de cabeza intenso, muscular o erupciones cutáneas ir de inmediato al veterinario o médico. De la misma manera, se dice que en caso de que la enfermedad avance, podría ser mortal en un 40 por ciento de los casos, o a raíz de esta desarrollar enfermedades como la fiebre manchada de las Montañas Rocosas, el tifus exantemático o el tifus murino.

Síntomas de la enfermedad.

Cojera y dolor articular/muscular: La enfermedad provoca inflamación en las articulaciones, por lo que duele al moverse. Sangrados: Hemorragias nasales, sangrado en encías o pequeñas manchas de sangre en las mucosas. Inflamación: Ganglios linfáticos agrandados y, a veces, bazo aumentado. Problemas gastrointestinales: Vómitos y diarrea. Signos neurológicos: En casos graves, convulsiones y descoordinación. Fiebre alta Letargia y decaimiento: El perro se muestra inactivo, sin energía y con debilidad. Pérdida de apetito: Deja de comer y pierde peso.

La Rickettsiosis son un grupo de enfermedades causadas por bacterias del género Rickettsia.



Se transmiten por la mordedura de garrapatas infectadas; su principal fuente de alimento son los perros.



Conoce los síntomas más comunes aquí. pic.twitter.com/Vy63mBfQzb — INSP México (@inspmx) April 15, 2024

Mejor manera de prevenir la enfermedad.

Aunque no hay manera de evitar el contacto con los animales que transmitan la enfermedad en exteriores, la mejor manera de prevenir es la limpieza profunda y constante en el hogar, como evitar la acumulación de basura, cacharos, y cuidados para evitar que se suban estos animales en tus mascotas, como fumigación y el control estricto de parásitos.

Mantén patios y viviendas limpias, eliminando hierba crecida y maleza.

Elimina basura, muebles viejos, escombros y cacharros que sirvan de refugio a las garrapatas.

Sella grietas y huecos en paredes y suelos.

Lava frecuentemente pisos, camas y áreas donde conviven las mascotas.

Fumiga periódicamente, especialmente si se detecta presencia de garrapatas.

Lleva a tus mascotas al veterinario para su desparasitación periódica.

Evita que tus perros deambulen libremente en la calle.

Baña a perros y gatos con productos veterinarios específicos (jabones/champús garrapaticidas) cada 2-3 semanas.

Revisa frecuentemente su piel, especialmente detrás de las orejas, cuello, pecho y patas

Fuente: Tribuna del Yaqui