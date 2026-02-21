Eduardo Verástegui destroza a la comunidad de los Therians y exige que los "metan al psiquiátrico"

Ciudad de México.- El reconocido político mexicano, Eduardo Verástegui, recientemente empleó sus redes sociales para dejar en claro su postura en contra de personas que se creen animales, por lo que destrozó a la comunidad de los Therians, afirmando que la sociedad ya está muy dañada, incluso ha exigido que los "metan al psiquiátrico", que él puede dar un aporte para el tratamiento comunitario de ser necesario.

Como se sabe, en estas últimas semanas ha ido creciendo la tendencia de los denominados Therians, que son personas que se identifican de manera espiritual como un animal, que puede ser desde la típica mascota, como perro o gato, o animales exóticos, como un cocodrilo o mono araña, entre muchos otros más. A través de las redes sociales, como en X, anteriormente conocido como Twitter, se han viralizado el caso de un joven que se identifica como caballo, exigiendo que se haga una ley para protegerlos.

Eduardo, mediante la ya mencionada red social, aseguró que él, desde hacía mucho tiempo que comenzó a advertir que las personas iban a querer usar la tendencia de la identificación de género, iba a avanzar a que después se dirían animales, que es lo que pasa: "¿A qué cuenta transfiero para aportar al tratamiento psiquiátrico de estas personas? Dijeron que esto nunca iba a pasar y nos llamaron exagerados. Familia, esto es más que preocupante. Tenemos que hacer algo URGENTE".

No hay que desviar la atención ni distraernos con los loquitos de los therians, a su tiempo, cada quien enfrentará las consecuencias de sus actos. Ya se han exhibido y denunciado su absurdo comportamiento; ahora volvamos a lo que realmente importa: la protección de los niños.… — Eduardo Verástegui (@EVerastegui) February 18, 2026

Ante esto, afirmó que no deseaba desviar la atención, ni distraerse de la tendencia que está actualmente, pues cada uno enfrentará las consecuencias de sus actos, y aunque su comportamiento es absurdo cree que es mejor mantenerse enfocado en todo el escándalo de Jeffrey Epstein y en proteger a los niños: "Sigamos ejerciendo presión para que las investigaciones en curso sobre los involucrados en crímenes de abuso sexual infantil vinculados a Jeffrey Epstein o a cualquier otra red arrojen resultados claros y verificables. Y que toda persona, sea quien sea, que con pruebas resulte culpable, enfrente todo el peso de la ley".

Finalmente, declaró en que él cree que lo mejor que se puede hacer en vez de prestar atención, deberían de meterlos a todos al psiquiátrico, porque solamente hay gente trastornada: "Insisto, yo coopero pero métanlos a un psiquiátrico. Familia, hay que hacer algo, no es normal y no está bien. Nos dijeron que esto nunca iba a pasar y ya está pasando. Lo vimos venir. Esta gente necesita un psiquiatra".

Conversando con Alice Marie Johnson, (@AliceMarieFree) zar del perdón de la Casa Blanca, sobre las injusticias que se han cometido al encarcelar a personas inocentes o imponer sentencias desproporcionadas por delitos menores. La justicia debe ser firme, pero también justa y… pic.twitter.com/mT6G95jnnH — Eduardo Verástegui (@EVerastegui) February 20, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui