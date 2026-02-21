¿El amor llega a tu vida? Descubre que te depara el Horóscopo Chino para este sábado 21 de febrero

Ciudad de México.- El Horóscopo Chino acaba de renovarse, por lo que ahora se encuentra regido por el Año del Caballo de Fuego, y ahora, los expertos en astrología oriental, han revelado que es que lo que te depara tu signo del zodiaco chino, según tu año de nacimiento, para este sábado 21 de febrero del 2026, en el que declaran si es que el amor llegará a tu vida o mejores oportunidades laborales.

Contrario al horóscopo tradicional, como el de Mhoni Vidente, que va de Aries a Piscis, en este se basan en 12 animales cíclicos, Rata, Buey, Tigre, Conejo, Dragón, Serpiente, Caballo, Cabra, Mono, Gallo, Perro y Cerdo que no es por mes, sino por el año de nacimiento, basado en el calendario lunar, cada año se combina con uno de los cinco elementos, que son madera, fuego, tierra, metal, agua, creando un ciclo de 60 años, que rotan cada dos años.

CABALLO (Años del signo: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Es momento de que cambies el ambiente y la rutina en tu día, lo que podría traer a tu vida un encuentro inesperado que te dará muchas satisfacciones, siendo esto el inicio de algo especial en tu mes.

CABRA (Años del signo: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Vas a buscar espacios donde te sientas comprendido, por lo que es importante que acudas con quién puedas expresarte libremente, hablar de tus emociones con mayor claridad. Es importante que te sientas escuchado.

MONO (Años del signo: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

el día comienza con humor ligero y ganas de divertirte. A mitad de jornada surge un plan improvisado que rompe cualquier monotonía. La tarde exige rapidez para adaptarte a cambios inesperados. Cuando llega la noche valoras haber actuado con espontaneidad. Terminas el sábado con historias para contar

GALLO (Años del signo: 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

la mañana puede iniciar con deseo de ordenar espacios físicos. Durante el mediodía disfrutas ver resultados visibles de tu esfuerzo. La tarde trae una sensación de control positivo sobre tu entorno. Al anochecer decides relajarte y dejar la perfección de lado. Cierras el día equilibrando productividad y descanso

PERRO (Años del signo: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

el sábado comienza con necesidad de compartir tiempo con personas leales. En el mediodía fortaleces vínculos a través de gestos simples pero significativos. La tarde invita a conversaciones profundas y sinceras. Cuando cae la noche sientes gratitud por quienes permanecen a tu lado. Terminas el día con el corazón tranquilo

CERDO (Años del signo: 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

la mañana se presenta relajada y agradable, sin prisas innecesarias. A mitad de jornada encuentras placer en actividades sencillas. La tarde favorece compartir buena comida o momentos placenteros. Al anochecer reflexionas sobre el equilibrio entre disfrutar y cuidar recursos. Cierras el sábado con sensación de abundancia emocional

RATA (Años del signo: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

el sábado inicia con necesidad de descanso mental, aunque tu cabeza siga generando planes. Durante la mañana conviene desconectar de preocupaciones laborales. A mitad del día aparece una charla distendida que te ayuda a cambiar de perspectiva. La tarde es ideal para actividades que estimulen tu curiosidad sin presión. Terminas la noche con ideas nuevas pero sin urgencia por ejecutarlas

BUEY (Años del signo: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

la jornada comienza tranquila, con ganas de mantener rutinas simples. En el mediodía disfrutas de la estabilidad que tanto valoras. La tarde invita a compartir tiempo con personas de confianza. Al caer la noche agradeces la calma sin sobresaltos. Cierras el día sintiendo que la serenidad también es una forma de éxito

TIGRE (Años del signo: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

el sábado trae una energía expansiva que te impulsa a salir, moverte o proponer algo distinto. Durante el mediodía surge una invitación que despierta entusiasmo inmediato. La tarde se vuelve intensa en emociones, especialmente si hay encuentros importantes. Cuando llega la noche necesitas un momento a solas para procesar lo vivido. Terminas el día sintiéndote vivo y renovado

CONEJO (Años del signo: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

la mañana se presenta suave y armoniosa, ideal para actividades tranquilas. A mitad del día sientes conexión especial con alguien cercano. La tarde favorece espacios acogedores y conversaciones profundas. Al anochecer experimentas una sensación de seguridad emocional. Cierras el sábado agradeciendo la compañía sincera

DRAGÓN (Años del signo: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

el día comienza con ganas de planificar algo ambicioso incluso en tiempo de descanso. Durante el mediodía podrías asumir un rol organizador en reuniones o encuentros. La tarde trae reconocimiento espontáneo por tu iniciativa. Cuando cae la noche decides soltar el control y simplemente disfrutar. Terminas el sábado entendiendo que también puedes liderar desde la alegría

SERPIENTE (Años del signo: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

la mañana invita a momentos de introspección y lectura interior. En el mediodía prefieres conversaciones selectivas en lugar de grandes reuniones. La tarde favorece actividades que estimulan tu mente. Al llegar la noche te sientes emocionalmente equilibrado. Cierras el día con una sensación de claridad tranquila

