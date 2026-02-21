¿Ernesto Cazares sale del 'Exatlón México'? Filtran quién sería eliminado del domingo 22 de febrero

Ciudad de México.- Se está cerca de que acabe la semana 21 en la competencia del Exatlón México, y por ende, ha llegado el momento de despedir a uno de sus atletas. Ante esto, según los spoilers para próximo domingo 22 de febrero del 2026, ya se sabría cuál de los equipos perdería a uno de sus atletas en la zona de riesgo, siendo vencida en el Duelo de Eliminación, ¿acaso será Ernesto Cazares?

Cada domingo, en el reality deportivo de TV Azteca, se decide qué atletas deberán de despedirse de la competencia, en base al ya conocido sistema de que cada semana se alterna entre hombres y mujeres, pero debido a que las reglas cambiaron, en esta semana 21, dado a que en la 20 los azules perdieron a Natali Brito, aunque regresó en la semana por la lesión de Dana. Ahora, en los rojos están en riesgo las mujeres y en los azules los hombres.

Y ahora, según los spoilers del canal de YouTube de Proyecto TV, se dice que los azules van a tener una perdida dolorosa esta semana, ya que al parecer, en la Serie por la Supervivencia del próximo domingo 22 de febrero, van a verse superados por parte de los escarlatas, debido a que se cree que el primer duelo va a ser ganado por poco por los azules, pero se irán a un mini game, y este será de los rojos.

¿Listos para el Duelo de Eliminación? uD83DuDEA8 Hombres Azules y mujeres Rojas en peligro por la permanencia.



Nos vemos mañana a las 8:00 P.M. en #ExatlónMéxico por Azteca UNO. pic.twitter.com/CmGsdEMg8G — Exatlón México (@ExatlonMx) February 21, 2026

Pero según los informes de la mencionada cuenta, mencionó que al no ser una filtración segura, declaró que irían al Duelo de Eliminación serán los tres azules, Alejandro Aguilera, Adrián Leo y Ernesto, resultando en que supuestamente el resultado será inesperado, pues no será Cazares como se cree, sino que será el denominado 'Doberman'.

Cabe mencionar que, hasta el momento, la información externada anteriormente, sigue en calidad de especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción de dicho programa, la información antes mencionada es solo una especulación y posiblemente sea una eliminación entre atletas rojas.

Fuente: Tribuna del Yaqui