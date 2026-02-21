Horóscopos HOY Nana Calistar DOMINGO 22 de febrero 2026: Predicciones para tu signo con Sol en Piscis

Ciudad de México.- Este domingo 22 de febrero de 2026 llega con una energía profundamente emocional y espiritual, ideal para cerrar el fin de semana con reflexión y calma. Nana Calistar señala que la vibra del día invita a escuchar la intuición, soltar cargas innecesarias y prepararse mentalmente para una nueva semana con mayor claridad. Con el Sol avanzando en Piscis, los astros favorecen la sensibilidad, la creatividad y las conversaciones sinceras que ayudan a sanar.

El universo impulsa a muchos signos a poner límites sanos y a confiar más en lo que sienten que en lo que aparenta ser. En el tarot, la carta que rige este domingo es La Rueda de la Fortuna, símbolo de cambios inevitables y movimientos de destino, indicando que lo que parecía estancado comenzará a avanzar. Lee con atención en TRIBUNA el mensaje energético del día, porque la vibra de este domingo invita a fluir con los cambios, agradecer lo aprendido y confiar en que lo que viene traerá nuevas oportunidades.

Horóscopos Nana Calistar para hoy domingo 22 de febrero de 2026

Aries

Este domingo será para bajar revoluciones y pensar bien lo que quieres para la semana que inicia. Podrías sentirte algo impaciente si las cosas no salen como planeabas. En el amor, alguien espera una respuesta clara de tu parte. No sigas dando largas si ya sabes lo que sientes.

Tauro

La energía del día te invita a descansar y desconectarte del estrés. Es buen momento para convivir con familia o amistades cercanas. En el amor, evita los celos sin razón. Si algo te inquieta, habla claro y no te quedes con dudas.

Géminis

Andarás comunicativo y con ganas de socializar, pero también necesitarás un momento para ordenar tus pensamientos. En el amor, se marcan mensajes inesperados. No juegues con sentimientos si no estás listo para algo serio.

Cáncer

Las emociones estarán a flor de piel. Este domingo será ideal para sanar rencores y cerrar ciclos. En el amor, podrías vivir un momento especial si te permites abrir el corazón sin miedo al rechazo.

Leo

Querrás ser el centro de atención incluso en domingo, pero también necesitas escuchar más. En el amor, evita discusiones por orgullo. Una conversación sincera podría fortalecer mucho una relación.

Virgo

Este día te invita a soltar el control y permitir que las cosas fluyan. No todo tiene que estar perfectamente planeado. En el amor, alguien necesita más comprensión de tu parte. Sé más flexible.

Libra

La energía favorece las reconciliaciones y los encuentros sinceros. En el amor, podrías aclarar dudas que venías arrastrando. Confía en tu intuición antes de tomar una decisión importante.

Escorpio

Tu intuición estará muy fuerte y podrías darte cuenta de algo que estaba frente a ti desde hace tiempo. En el amor, evita reaccionar desde el enojo. Respira antes de hablar.

Sagitario

Tendrás ganas de salir o hacer algo distinto para cerrar el fin de semana. En el amor, se marcan momentos divertidos y ligeros. No prometas más de lo que puedes cumplir.

Capricornio

Aunque sea domingo, tu mente seguirá pensando en pendientes. Date permiso de descansar. En el amor, alguien podría pedirte más tiempo o atención. El equilibrio será clave.

Acuario

Estás en una etapa de ajustes emocionales y este domingo te dará claridad sobre lo que debes soltar. En el amor, podrías recibir una señal que te ayude a tomar una decisión importante.

Piscis

La energía del día te favorece y te sentirás más conectado con lo espiritual. Es buen momento para reflexionar y planear la semana. En el amor, se marcan momentos románticos si te permites sentir sin poner tantas barreras.

Fuente: Tribuna del Yaqui