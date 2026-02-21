Jorge Losa dice que sin Ferka pudo haber triunfado en 'La Casa de los Famosos'; acusa a su ex de amenazas

Ciudad de México.- El reconocido actor y cantante de origen español, Jorge Losa, de nueva cuenta está dando de que hablar y causando gran revuelo, debido a que recientemente salió a la luz una entrevista, en la que afirma que Christian Estrada lo amenazó para que no tuviera una relación amorosa con su expareja, la actriz y presentadora mexicana, Ferka, además de que aseguró que pudo haber triunfado en La Casa de los Famosos México si no hubiera estado con ella.

Como se recordará, en el año del 2023, Losa y María Fernanda Quiroz, iniciaron una relación amorosa después de haber formado parte de la primera temporada de dicha emisión. A lo largo de su participación, la actriz mostró mayor interés en el exparticipante de Guerreros 2020, pero él se veía en ocasiones interesado, pero en otras era distante y dudaba de tener un romance, lo que ocasionó mucha discordia dentro, pues de igual manera, los del 'Team Infierno' lo criticaban por esta cercanía.

Ahora, después de más de seis meses de haber terminado su relación, el actor de La Rosa de Guadalupe brindó una entrevista en la que decidió hablar de ese momento en su tiempo al lado de la presentadora de Venga la Alegría: Fin de Semana, debido a que quiso aclarar muchos puntos por los que fue criticado en ese momento, como su intermitencia para decidirse sobre una relación seria con Ferka.

Primeramente, declaró que aunque había interés desde que estuvieron juntos en Las Estrellas Bailan en Hoy, dudaba mucho en acercarse porque Estrada antes de que entraran al reality de Televisa, le estuvo mandando mensajes para que se alejara de ella, con varias amenazas en su contra, por lo que sí llegó a sentir miedo y sí dudó mucho en tener ese acercamiento amoroso que todos veían.

Ahora, con respecto a si se arrepentía o no de comenzar ese romance, declaró que no es que se arrepienta, pero cree que le habría ido mejor tanto dentro, con Sergio Mayer y el resto de los del team 'Infierno', así como de manera pública, porque no se habría comprado problemas que no son de él.

Jorge Losa habla de Ferka y menciona que si hubiera entrado solo a La Casa de los Famosos le hubiera ido mejor uD83DuDE31 pic.twitter.com/uwsHEy98bY — La Comadrita (@lacomadritaof_) February 20, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui