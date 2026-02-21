La Princesas de Beatrice y Eugenia de York tendrían pláticas con el Rey Carlos III de su futuro

Londres, Inglaterra.- Todo parece indicar que las hijas de Andrew Mountbatten-Windsor, las reconocidas Princesa Eugenia y Princesa Beatrice de York, estando preocupadas por todo el escándalo alrededor de su padre, han optado por tener pláticas de "crisis" con su tío, el Rey Carlos III, en los que tocarían el tema de su futuro dentro de la Realeza, ¿acaso van a ser destituidas de sus títulos como Andrés y Sarah Ferguson?

Como se sabe, el antiguo duque de York sigue en el centro del escándalo, y cada día sale más documentación en su contra en el caso de Jeffrey Epstein, que lo hunde pública y legalmente. Por esto motivo incluso fue arrestado el pasado jueves 19 de febrero del año en curso, pues se ha dicho que podría haberle dado información confidencial de Gobierno británico al fallecido empresario estadounidense.

Ahora, se dice que las nietas de la Reina Isabel II se encuentran muy preocupadas con todo lo que pasa alrededor de su padre y el tema de Epstein, en el que incluso su madre está involucrada, por lo que habrían solicitado con urgencia una reunión con el padre del Príncipe Harry, para tener las clásicas "conversaciones de crisis", que hay en casos de emergencias, para este fin de semana, ya que se encuentran "muy angustiadas" y "totalmente horrorizadas".

Carlos III con Camilla, Eugenia y Beatrice. Internet

Según los informes, las jóvenes están asustadas por las acusaciones de mala conducta en un cargo público, y por ello es que están hablando sobre lo que viene para ellas en la Corona británica, dado a que por este escándalo van a verse afectadas de manera económica y social. Cabe mencionar que el Daily Mail afirma que Carlos III "está protegiendo ferozmente a sus sobrinas, y lo hará en todo este proceso".

Por otro lado, la autora real Ingrid Seward le dijo al Mail que aunque las hermanas siguen siendo buenas hijas, las relación con sus padres se ha tensado y están comenzando a dudar de toda su vida antes de todo este escándalo: "Todas las dudas habrán surgido: esas vacaciones que tenían cuando eran niñas, los fondos que su padre ponía en su cuenta bancaria, todas las cosas hermosas que disfrutaban. En algún lugar de sus mentes, se preguntarán de dónde vino realmente ese dinero. Lamentablemente, comenzarán a dudar de todo lo que su padre les dijo".

Fuente: Tribuna del Yaqui