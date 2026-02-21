Luto en la música: Willie Colón, leyenda salsera y símbolo latino en Nueva York, muere a los 75 años

Nueva York, Estados Unidos.- Esta mañana de sábado 21 de febrero de 2026 perdió la vida Willie Colón, un talentoso músico que fue considerado como un precursor de la salsa e ícono de la comunidad latina. La terrible noticia la dieron a conocer sus familiares a través de un comunicado, donde también confirmaron que, afortunadamente, el deceso de este talentoso hombre sucedió "rodeado de su amada familia".

Asimismo, los seres queridos pidieron respeto y privacidad en estos difíciles momentos y dejaron en claro que, a pesar de todo, el legado artístico del famoso que abandonó este mundo a los 75 años continúa vigente: "Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón", dice al inicio del texto para después agregar: "Mientras lamentamos su ausencia, también celebramos el regalo eterno de su música y los recuerdos entrañables que creó, los cuales vivirán para siempre".

En algún punto agradecieron las muestras de cariño del público que evidentemente también está de luto, ya que este personaje estuvo presente en la industria del espectáculo desde que tenía 17 años, cuando según información en línea se integró al grupo llamado Fania Records, fundado por Jerry Masucci y Johnny Pacheco, siendo que en 1965 lanzó su primer sencillo con temas como Fuego al barrio y Se baila mejor.

Comunicado

Presunta causa de muerte

Es necesario agregar que desde el 18 de febrero comenzó a circular en diversas plataformas de la web que Willie había sido hospitalizado de emergencia en Nueva York por presuntos "problemas respiratorios" y que "estaba delicado". Lo más llamativo es que, dos días después, se pronunció su amigo Rubén Blades a través de su perfil de Instagram, donde pidió oraciones por quien también fue su colega.

"Noticias en Internet informan que mi colega Willie Colón se encuentra internado en un hospital de Nueva York, trasladado allí con urgencia por un aparente problema respiratorio. No tengo mucha información sobre la situación, pero le envío mis deseos de una pronta recuperación y me uno a las miles de personas que rezan para que recobre su salud rápidamente", escribió el compositor y político panameño.

Un poco sobre Willie Colón

A pesar de que William Anthony Colón Román nació en Nueva York el 28 de abril de 1950, fue criado en una familia puertorriqueña con influencias de ritmos cubanos, jazz, el soul y el rhythm and blues. Acerca de su arte, llegó a colaborar con exponentes como Celia Cruz y algunos de sus éxitos que más recuerdan la mayoría son El gran varón, Pedro Navaja, Todo tiene su final, Gitana e Idilio.

