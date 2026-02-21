MrBeast y Eugenio Derbez en México: Este es el motivo por el que fueron captados juntos

Ciudad de México.- La presencia de James Stephen Donaldson, mundialmente reconocido como MrBeast, en territorio mexicano generó revuelo a principios del año 2026. El creador de contenido, conocido por sus labores de ayuda altruista, fue visto en compañía del actor y productor Eugenio Derbez en el Estado de México. Aquel encuentro, ocurrido el 20 de enero en la localidad de San Andrés Tepetitlán, marcó el inicio de una serie de dudas sobre los motivos que unieron a estas dos figuras públicas en una zona rural del país.

Finalmente, los pormenores terminaron por conocerse con la difusión de un video en el canal del joven estadounidense. Bajo el nombre de "Construí 10 escuelas en todo el mundo", se enseñaron los resultados de un esfuerzo que abarcó diversas naciones, entre ellas Ghana, Ecuador, Estados Unidos e India. Este programa global contó con un presupuesto total de 3 millones de dólares, destinados a mejorar las condiciones de vida y de estudio de más de 10 mil alumnos en diferentes regiones del planeta.

En el caso particular de México, el proyecto se centró en la creación de un espacio que ahora funciona como el primer bachillerato de la comunidad de San Andrés Tepetitlán. El plantel no se limita a la educación media superior, ya que también ofrece lugar para estudiantes de secundaria. La intención detrás de esta obra es brindar herramientas educativas a una población que antes debía realizar grandes recorridos para continuar con su formación académica.

Un aspecto de gran importancia en este trabajo fue la atención puesta en el bienestar de quienes imparten las clases. Durante el proceso, se detectó que muchos maestros utilizaban una parte considerable de sus propios recursos y tiempo para trasladarse hasta la zona. Para resolver este problema, se edificaron departamentos dentro del mismo complejo, permitiendo que los profesores residan cerca de las aulas. Asimismo, se efectuaron remodelaciones en salones que ya existían para asegurar que todo el entorno fuera óptimo para el aprendizaje.

La alimentación también fue parte de esta iniciativa. En alianza con la Fundación Rockefeller, se integró un área de cocina en las nuevas instalaciones. Gracias a esto, los jóvenes inscritos podrán recibir una comida gratuita cada día, eliminando una de las barreras que suelen dificultar el rendimiento escolar en zonas con carencias económicas. Eugenio Derbez, quien en tiempos recientes ha estado vinculado a temas educativos por su trabajo actoral, manifestó su gratitud al youtuber.

Por medio de sus redes sociales, el comediante resaltó que la voluntad de ayudar supera cualquier división geográfica. Terminó mencionando que las realidades más valiosas son aquellas que se construyen con hechos, agradeciendo la oportunidad de haber participado en la edificación de estos centros que transformarán el futuro de miles de familias.

