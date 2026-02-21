¿Nueva dupla en 'La Casa de los Famosos'? Kunno y Stefano Piccioni provocan teorías de romance (VIDEO)

Ciudad de México.- Recién dio inicio el nuevo reality show La Casa de los Famosos de Telemundo con grandes estrellas del espectáculo como la ex Miss Universo Lupita Jones, la emblemática villana de telenovelas mexicanas Laura Zapata, así como los protagonistas en esta ocasión: el influencer regiomontano Kunno y Stefano Piccioni, un modelo brasileño y atleta fitness bastante popular en su país.

El asunto es que desde hace días circula material en múltiples redes sociales: videos donde se observa a las dos personalidades de internet con bastante contacto físico, empezando con ligeros roces, toques en áreas poco comunes como glúteos y hasta situaciones de complicidad como abrazos y esa cercanía que desde ya comenzó a dar de qué hablar, generando debates y divisiones.

Para una parte de los usuarios en X (antes Twitter) es bastante común que los hombres se lleven de esa forma, mientras que otros creen que simplemente desean replicar el éxito que dejó la primera temporada de su versión mexicana del emblemático programa, donde se volvieron muy virales la creadora de contenido Wendy Guevara y el peruano Nicola Porcella, a quien le apodaron los fans El novio de México.

No obstante, a pesar de que ha empezado a tomar fuerza de alguna manera este shippeo, en lo que respecta a las conversaciones dentro del concurso, Stefano llegó a confesarle a varios participantes, entre ellos Oriana Marzoli, que está interesado en Jayline, aunque este detalle no desanima a sus nuevos fans que en conjunto desean ver más material, porque ya hasta salieron a la luz momentos donde Kunno mira a Piccioni quitarse la camisa y en otro le pide ayuda para afeitarse la espalda.

Algunos comentarios de fans

"Esa historia ya se contó… de hecho, aunque me agrada muchísimo Stefano, ya dijo que dentro de la Casa que lo llamó para formar una carpeta, algo que superase a Wendy y Nicola", destacó @iCrisCid; además, el perfil de @Anndyjesus le respondió La Tía Sandra: “Pues tú misma dijiste que es italiano, por ende tiene otra mentalidad distinta, como la mayoría de los europeos”, enfatizó.

