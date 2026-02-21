Salen a la luz las últimas palabras de Eric Dane: Actor de 'Grey's Anatomy' grabó su despedida

Los Ángeles, Estados Unidos.- El reconocido actor de Grey's Anatomy y exitosas series estadounidenses, Eric Dane, sabiendo que el ELA acabaría con su vida pronto, decidió dejar grabada su despedida en un documental para Netflix, en el que están sus últimas palabras para sus dos hijas, Georgia y Billie Dane, su esposa, amigos y millones de fans, que cumplen una de sus últimas voluntades.

Desgraciadamente, a tan solo unos cuantos meses de haber anunciado que padecía ELA, la familia del reconocido 'Mark Sloan' a través de un comunicado informó que perdió la vida a sus 53 años de edad, a causa de esta enfermedad. Al parecer, la estrella de Hollywood sabía que este momento se acercaba, pues decidió dejar grabado un documental para la plataforma de Netflix, en la que habló de los momentos más importantes de su vida y las últimas palabas para sus seres amados.

El documental que lleva por nombre Eric Dane: Famous Last Words, y que dejó bajo la condición de que solo debía emitirse tras su muerte, en el que tuvo presente especialmente a sus dos hijas, Billie y Georgia, a las cuales les dejó un mensaje directo, lleno de amor, mostrándose tranquilo a su destino inevitable: "Espero haber demostrado que puedes enfrentar cualquier cosa, puedes enfrentar el final de tus días, puedes enfrentar al infierno con dignidad. Luchad, chicas, y mantened la cabeza alta. Billie y Georgia, sois mi corazón, sois mi todo. Buenas noches. Las amo".

De la misma manera, en el proyecto grabado en noviembre del 2025, el actor de Bad Boys Forever, declaró que era importante siempre vivir el presente pues lo "es todo" y se debe de "apreciar el momento", no quedarse en el pasado o vivir pensando demasiado en el futuro, destacando que la vida debe de disfrutarse, de actuar con bien y siempre luchar por lo que

Rest in Peace Eric Dane (1972-2026)

Aunque el foco del documental está puesto en sus hijas, Dane también dedicó palabras muy especiales a su esposa, la actriz Rebecca Gayheart, con quien compartió dos décadas de vida. Su relación, marcada por la complicidad incluso después de su separación, ocupa un lugar central en sus reflexiones finales. “Todavía nos amamos profundamente. Solo creo que no queremos vivir juntos. Pero hay mucho amor ahí”, confiesa con una mezcla de nostalgia y serenidad. Y añade una frase que ha emocionado a miles de espectadores: “Nunca… nunca, para cuando alguien vea esto, me enamoraré de otra mujer tan profundamente como me enamoro de Rebecca. Es la madre de mis hijos y todo esto surgió de forma natural y fortuita”.

Dane también recuerda el momento en que supo que ella sería la mujer de su vida. “Conocí a Rebecca y me dirigí a su amiga y le dije: ‘Me voy a casar con esa chica’”. Cuando el entrevistador le pregunta cómo lo supo, responde: “No tengo ni idea. No tengo ni idea de lo serio que era en ese momento, pero lo dije, y su amiga dijo: ‘Ni hablar. Nunca va a romper con su prometido. Llevan juntos desde los 15 años’. Cuatro años después, me casé con ella. Sabía que quería pasar el resto de mi vida con ella. Era lo que tenía que pasar”, confiesa el actor.

Eric Dane leaves his daughters

Fuente: Tribuna del Yaqui