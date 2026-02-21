VIDEO: Joven se vuelve viral por pedir ayuda a operador de excavadora para comprar tortillas

Las tareas de mantenimiento de las área públicas suelen generar contratiempos en la vida diaria de los habitantes. Los cierres de calles y la presencia de maquinaria pesada obligan a las personas a modificar sus trayectos para realizar sus labores más básicas. En este contexto, surgió una historia que se volvió tendencia en redes sociales gracias a la creatividad para resolver un problema sencillo pero real. Una usuaria de TikTok, bajo el nombre de Jade, documentó una escena donde el ingenio superó a los obstáculos.

La situación comenzó cuando la joven salió de su vivienda con la intención de comprar tortillas para la comida del día. Al llegar al borde de la banqueta, se topó con que el asfalto estaba siendo renovado. El lodo, el material fresco y las dimensiones de los vehículos de construcción hacían que fuera imposible cruzar a pie sin arruinar el trabajo de los albañiles o ponerse en riesgo. En lugar de rendirse o buscar una vuelta larga por otras cuadras, entabló un breve diálogo con el operador de la excavadora que trabajaba en el lugar.

Con amabilidad, ella solicitó el apoyo del trabajador para llegar al local de enfrente. El hombre aceptó la propuesta y manipuló los mandos para colocar la pala de la máquina a la altura de sus pies. Una vez que ella estuvo dentro del contenedor metálico, el brazo de acero se elevó para desplazarla con suavidad por encima de la zona de construcción. Este transporte improvisado permitió que Jade llegara a su destino en pocos segundos, ante la mirada de quienes pasaban por el lugar.

El hecho no se limitó a un solo trayecto. Un segundo video mostró que el trabajador esperó a que ella terminara su compra para llevarla de vuelta a casa de la misma forma. Al ver a la joven descender con su paquete de alimentos, los seguidores de la cuenta llenaron la publicación de comentarios positivos. Muchos destacaron la solidaridad del operario y la forma tan particular en que se resolvió la necesidad.

Al final, lo que pudo ser una tarde de complicaciones se convirtió en una muestra de cómo la voluntad de ayudar puede manifestarse en las circunstancias más inesperadas, usando herramientas de trabajo para fines sociales y vecinales. La popularidad del clip sigue creciendo, demostrando que el humor y la empatía son elementos que la gente valora profundamente en la actualidad.

Fuente: Tribuna del Yaqui