ARMY saca las garras tras acusaciones de racismo contra integrante de BTS por VIDEO viral

Corea del Sur.- En redes sociales como X (antes Twitter), desde la semana pasada comenzaron a circular intensos rumores de que el exitoso grupo coreano BTS era racista y, para sustentar sus afirmaciones, las personas usaron en especial un video bastante antiguo de V, cuyo nombre real es Kim Taehyung; evidentemente se desató una especie de batalla campal en la plataforma porque ARMY salió en defensa de su integrante.

Antes que nada, es necesario dar un poco de contexto, pues el material audiovisual se grabó aproximadamente en 2017 cuando la agrupación era relativamente nueva; en aquel entonces viajaron a Los Ángeles para participar en un programa de televisión, donde conocieron a gente de otras nacionalidades y, entre ellas, a una joven que intentó abrazarlo, pero debido al supuesto gesto de incomodidad de V ahora varios aseguran que él es racista.

"Racista de locos. Vi un video donde el tipo se apartó de una mujer negra que intentaba abrazarlo", escribió el usuario @crackcobain__, pues todo empezó cuando el mismo internauta posteó: "Me encanta que los negros finalmente se estén dando cuenta de que el K-Pop es solo nuestra mierda con un poco de arroz espolvoreado encima", a lo que alguien más le respondió: "No, siempre lo supimos, pero la mayoría de los fans no quieren aceptarlo porque son racistas".

BTS

Es necesario recordar que en la industria de la música coreana no es la primera vez que tachan a famosos de dicho país de racistas, pues la creencia popular es que en esa nación los ciudadanos suelen sentirse extraños cuando tienen que convivir con un individuo de piel diferente a ellos; sin embargo, solo es un rumor que, a pesar de los años, con el tiempo vuelve a surgir y las dudas continúan en internet.

This one?? he's V from BTS lmaoo, the group is racist pic.twitter.com/b5HCb08E57 — ? (@deadlinemndu) February 17, 2026

¿Qué hicieron los fans?

Primero es relevante destacar que el músico todavía no se ha pronunciado sobre el asunto, pero quienes sí lo hicieron fueron los fans y no únicamente los que se comunican en inglés, pues también los hay en español: "BTS no es racista, no serán las malas personas que quieren hacer parecer y aquí está el hilo", afirmó @valubtss, siendo apoyada por admiradoras que consideran podría deberse al regreso del grupo.

bts no es racista, no serán las malas personas que quieren hacer parecer y aquí está el hilo pic.twitter.com/8EAe168ISg — ? (@valubtss) February 19, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui