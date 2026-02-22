Banda Clave Nueva sufre ACCIDENTE y su camión termina en llamas; rescatan un rosario del fuego (VIDEO)

Dallas, Estados Unidos.- Hace unas horas confirmaron integrantes de la Banda Clave Nueva que la tarde del sábado 21 de febrero de 2026 sufrieron un impactante accidente que dejó como saldo su autobús completamente calcinado. De hecho, subieron un video a sus redes sociales donde se ve cómo las llamas devoran a la unidad, lo que ocasionó que el grupo se quedara sin dónde movilizarse para sus presentaciones.

¿Cómo están de salud los miembros?

Afortunadamente, ninguno de los involucrados resultó lesionado y tampoco se registran víctimas fatales; sin embargo, sí se llevaron un tremendo susto. En lo que respecta a los daños materiales, son cuantiosos y se desconoce en su totalidad si también se perdieron instrumentos. Cabe destacar que en TRIBUNA estaremos al pendiente de cualquier actualización que quizás surja más adelante sobre el tema.

"Hoy nos llevamos un gran susto… Nuestro autobús tuvo un accidente, pero gracias a Dios todo el equipo de Banda Clave Nueva y Talent Music Group estamos bien. Lo material se recupera, la vida no. Gracias por estar al pendiente y por tanto apoyo, familia", escribieron en su perfil de Instagram los exponentes del género de música regional mexicana originarios de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa.

Rosario

Como dato extra, la Banda Clave Nueva estaba en Texas, donde había dado un concierto; sin embargo, también tienen previsto uno este domingo 22 de febrero en Dallas. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, no se sabe con exactitud si lo cancelaron y será reprogramado. Además, publicaron una fotografía de un rosario negro que rescataron del fuego con el mensaje: "Gracias por cuidarnos".

Un poco de Banda Clave Nueva

De acuerdo con información en línea, el grupo también se centra en la banda sinaloense y entre sus temas musicales más exitosos están Cuál Adiós, Nadie Como Tú y Hacerte Tan Feliz, siendo el más reciente Y Si Se Puede (2025). Asimismo, cuenta con una sólida base de fans que han estado muy preocupados, dejándoles mensajes de aliento, y contentos de que a pesar de todo lo malo no les pasó algo grave.

Fuente: Tribuna del Yaqui