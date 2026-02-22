FOTO romántica con Christian Nodal desata críticas: Acusan a Ángela Aguilar de 'robar' vestido a Cazzu

Ciudad de México.- Las muestras de afecto en el matrimonio de Christian Nodal y Ángela Aguilar nunca terminan y este fin de semana sorprendió el sonorense al subir una fotografía inédita de su esposa, la intérprete de Qué Agonía; sin embargo, lo que en un inicio simplemente fue una manera de mostrar su amor al mundo de las redes sociales terminó con fuertes acusaciones hacia la hija de Pepe Aguilar.

¿Ángela Aguilar le robó un vestido a Cazzu?

Como te hemos comentado con anterioridad en TRIBUNA, ya son varias las ocasiones en que internautas encuentran outfits semejantes a los que en el pasado solía usar la trapera argentina Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu. De tal forma que, para cierta parte del público, la nieta de Flor Silvestre está obsesionada con la madre de la primogénita del ganador de tres Premios Grammy Latinos.

Sin embargo, continuando con lo anterior, se acusa a la cantante del género regional mexicano de haberle robado un vestido a la ex de su marido, pues indagando en los conjuntos que ha usado Cazzu descubrieron uno blanco con transparencias que es casi exactamente igual al que trae Ángela Aguilar en la imagen donde aparece junto a su pareja, el cantante de Adiós amor, posando con un gesto afectuoso en la mejilla.

El perfil de @mastique.y.trague, que suele subir constantemente contenido en contra de la joven de 22 años, publicó una edición donde se aprecia a las dos famosas con dicho vestido; evidentemente, por lo parecidos que son, generó diversas reacciones y actualmente cuenta con más de 35 mil me gusta, mientras que la usuaria tituló el video: "¿Me estás diciendo que Ángela se quedó con la ropa de Cazzu?".

Por supuesto que solo son habladurías y, hasta el momento de la elaboración de esta nota, ninguno de los involucrados se ha pronunciado sobre el asunto. En otro tema similar, está que algunos piensan que la romántica fotografía de Ángela y Nodal podría ser la primera imagen oficial de su boda secreta en Roma, la cual sucedió mucho antes de que la celebraran en México y se hiciera muy viral.

