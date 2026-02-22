Horóscopo Chino: Descubre que revela tu signo del zodiaco para este domingo 22 de febrero del 2026

Ciudad de México.- El Horóscopo Chino acaba de renovarse, por lo que ahora se encuentra regido por el Año del Caballo de Fuego, y ahora, los expertos en astrología oriental, han revelado que es que lo que te depara tu signo del zodiaco chino, según tu año de nacimiento, para este domingo 22 de febrero del 2026, en el que declaran si es que el amor llegará a tu vida o mejores oportunidades laborales.

Contrario al horóscopo tradicional, como el de Mhoni Vidente, que va de Aries a Piscis, en este se basan en 12 animales cíclicos, Rata, Buey, Tigre, Conejo, Dragón, Serpiente, Caballo, Cabra, Mono, Gallo, Perro y Cerdo que no es por mes, sino por el año de nacimiento, basado en el calendario lunar, cada año se combina con uno de los cinco elementos, que son madera, fuego, tierra, metal, agua, creando un ciclo de 60 años, que rotan cada dos años.

CABALLO (Años del signo: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Es momento de que salas de la rutina y vayas a explorar al aire libre, cambiar de entorno, es importante que para tener una renovación en tu energía y atraigas la abundancia, debes de dar un cambio y tener actividades que estimulen tu mente.

CABRA (Años del signo: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Es momento de que ordenes tus emociones, y este es el día ideal para que realices esas actividades que activen esa sensibilidad para fortalecer tu mente y espíritu. Es importante que trates de llegar a un nivel de aceptación de ti mismo.

¡ Feliz Año del Caballo de Fuego ! .

En el horóscopo chino, este animal simboliza movimiento, cambio, libertad y energía vital. Por lo tanto, el 2026 tiene presagios en torno a avanzar, tomar decisiones valientes y dejar atrás lo que ya no corre con nosotros. @TiteCalvo pic.twitter.com/itpw573rVs — Tite Calvo (@TiteCalvo) February 17, 2026

MONO (Años del signo: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Este día traerá una sorpresa no tan buena, debido a que deberás de tomarte un momento para usar tu ingenio de una manera correcta, y puedas resolver el inesperado desafío sin hacer drama.

GALLO (Años del signo: 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Es momento de que comiences a organizar tus ideas y planear lo que debes de hacer la siguiente semana, es importante que ajustes detalles de lo que viene para ti, y así establecer metas importantes que en el futuro traerá abundancia.

PERRO (Años del signo: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Es momento de que establezcas límites sanos para no sobrecargarte, no importa la cercanía de la persona, si la ayuda te quita tu paz mental, debido a que debes de mantener un equilibrio.

CERDO (Años del signo: 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Para que el cierre de semana sea el ideal para ti, debes de salir de la cama, dejar la pereza a un lado e invertir tu tiempo en una actividad recreativa, o que favorezca a tu entorno o tu paz mental, por lo que debes de reflexionar sobre cómo administrar mejor tus recursos emocionales y materiales.

RATA (Años del signo: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Vas a encontrarte más reflexivo de lo habitual, repasando decisiones recientes mientras el entorno avanza con calma, sin embargo, algo rompe esa introspección y te obliga a elegir entre quedarte en lo conocido o animarte a algo distinto, es importante que tomes una decisión con conciencia.

2??(?? ??)

February for the Tiger (The Empress – Reversed)

You may feel a lack of creative flow or emotional fulfillment. Don't get too caught up in material concerns. Step back from trying to control everything and reconnect with nature to restore your inner abundance. pic.twitter.com/TrSzEOHXKd — Yingying Zhao(Reborn to fight on X, Follow back) (@YingyingZhao519) February 22, 2026

BUEY (Años del signo: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Es momento de que comiences en valorar más la estabilidad emocional y comiences a cuidar tus relaciones con gente cercana, y seguir construyendo con esas personas que esperas conservar en tu vida.

TIGRE (Años del signo: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Vas a tener un enfrentamiento con gente cercana a ti, por lo que es importante que midas la manera en la que hablas y manejas la situación, debido a que esto puede ayudar a mantener la relación y arreglar todo problemas.

CONEJO (Años del signo: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Vas a vivir un momento de mucha tensión con una persona que tocará un tema sensible para ti, pero es importante nutrir tu mundo interior con paz y calma, mantenerte estable y con elegancia.

DRAGÓN (Años del signo: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

a mañana trae ideas ambiciosas incluso en un día de pausa, y te cuesta desconectar del todo. A mitad de jornada aparece la oportunidad de planear algo a futuro con mayor claridad. La tarde te invita a escuchar opiniones distintas sin sentir que pierdes autoridad. Cuando la noche se instala entiendes que proyectar también implica ajustar expectativas. Cierras el día con una visión más realista y sólida

SERPIENTE (Años del signo: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

la mañana te encuentra observando silenciosamente lo que ocurre a tu alrededor. Durante el mediodía percibes una tensión sutil que otros no detectan, y prefieres no intervenir de inmediato. La tarde te ofrece un momento de introspección que aclara tus pensamientos. Al anochecer decides actuar con cautela frente a un asunto delicado. Terminas el domingo con una determinación discreta pero firme

uD83EuDDE7uD83DuDCB8 Este #AñoNuevoChino no solo se trata de atraer abundancia con lentejas y colores de la suerte, también de preparar tu bienestar financiero.



uD83DuDE09 Porque según el horóscopo chino, la prosperidad llega a quienes planean, son constantes y piensan a largo plazo (sí, justo como tu… pic.twitter.com/M7lGe8ISK0 — AFORE PENSIONISSSTE (@PENSIONISSSTE_) February 17, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui