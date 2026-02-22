Horóscopo HOY Mhoni Vidente domingo 22 de febrero de 2026: Predicciones para la última semana del mes

Ciudad de México.- La astróloga y tarotista más famosa de México y América Latina, Mhoni Vidente, comparte el horóscopo de hoy, domingo 22 de febrero de 2026, con los mensajes más destacados en asuntos de amor, dinero, salud y más para los signos del zodiaco. Si tienes dudas sobre cómo será tu fortuna esta última semana del mes, lee con atención el horóscopo de Mhoni Vidente y descubre los mensajes de los astros.

¿Cuál será la suerte de tu signo zodiacal esta última semana del mes? Lee el horóscopo de Mhoni Vidente para HOY

Aries

La última semana del mes te exige disciplina financiera. Evita compras innecesarias estos últimos días de febrero 2026. En trabajo llega una propuesta que implica más responsabilidad. En el amor, hay reconciliación si dejas el orgullo.

Tauro

Recibes claridad sobre un tema que te preocupaba desde enero. Buen momento para cerrar acuerdos e iniciar algo nuevo. El horóscopo de Mhoni Vidente señala avance en temas de patrimonio o pagos pendientes.

Géminis

Semana intensa en comunicación. Firmas, contratos o conversaciones importantes se activan. En pareja, evita malentendidos por mensajes o redes sociales.

Cáncer

Te enfocas en estabilidad este domingo 22 de febrero de 2026. Hay posibilidad de ingreso extra o comisión. Los horóscopos de hoy indican que alguien te buscará para retomar un proyecto pausado.

Leo

Semana de reconocimiento. En lo laboral se valora tu liderazgo. En lo sentimental, evita decisiones impulsivas. Es buen momento para reorganizar metas personales.

Virgo

La recta final del mes trae ajustes. Cambio en planes de viaje o estudios. El horóscopo de Mhoni Vidente marca oportunidad de crecimiento profesional si aceptas nuevos retos.

Libra

Se mueven asuntos legales o administrativos. Buen momento para resolver deudas. En lo emocional, tomas una decisión firme que te dará tranquilidad.

Escorpio

La semana inicia con energía fuerte. Posible discusión que debes manejar con inteligencia. En dinero, hay estabilidad si evitas prestar o invertir sin analizar.

Sagitario

Trabajo acumulado, pero también resultados. Los horóscopos de Mhoni Vidente indican avance en proyectos propios. En pareja, momento ideal para planear a futuro.

Capricornio

Enfoque total en metas. Recibes consejo de una persona con experiencia. La última semana de febrero favorece trámites, solicitudes o gestiones.

Acuario

Renovación de energía este domingo 22 de febrero de 2026. Cierras ciclo con amistades o entornos que ya no suman. Oportunidad de iniciar curso o capacitación que mejora tus ingresos.

Piscis

Semana clave en emociones. Puedes recibir noticia importante relacionada con familia. El horóscopo de Mhoni Vidente recomienda escuchar tu intuición antes de aceptar compromisos nuevos.

Fuente: Tribuna del Yaqui