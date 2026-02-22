Horóscopos HOY Nana Calistar LUNES 23 de febrero 2026: Predicciones para el amor, dinero y trabajo con Sol en Piscis

Ciudad de México.- Este lunes 23 de febrero de 2026 arranca la semana con una energía de movimiento y ajustes internos, impulsada por el Sol transitando por Piscis, que despierta la intuición, pero también confronta emociones que se habían estado evitando. De acuerdo con la vibra que resalta Nana Calistar, los astros marcan un inicio de semana ideal para escuchar la voz interior y dejar de actuar solo por impulso o presión externa.

Desde el Tarot, la carta que rige el día es La Rueda de la Fortuna, símbolo de cambios inevitables y giros que pueden sorprender. Es un lunes perfecto para adaptarte, fluir y tomar decisiones con mayor conciencia, especialmente en temas laborales y emocionales.

Horóscopos de Nana Calistar para este LUNES 23 de FEBRERO DE 2026

Aries

Bájale dos rayitas al impulso. No todo se resuelve reaccionando al instante. Escucha antes de explotar, porque podrías arrepentirte. Buen momento para organizar pendientes.

Tauro

El dinero te preocupa, pero no todo está perdido. Administra mejor y deja gastos innecesarios. En el amor, alguien quiere más atención de tu parte.

Géminis

Chismes y malos entendidos rondan. No repitas lo que no viste con tus propios ojos. Cuida tu reputación y no te metas en pleitos ajenos.

Cáncer

Sensibilidad a flor de piel. El pasado podría tocar la puerta, pero depende de ti abrirla o no. No confundas costumbre con amor.

Leo

Semana de cambios en lo laboral. Si algo no fluye, tal vez es señal de que necesitas moverte. Confía en tu talento, pero sé más humilde.

Virgo

No te exijas tanto. La perfección no existe y hoy menos. Date permiso de descansar mentalmente y suelta la obsesión por controlar todo.

Libra

El amor entra en etapa de claridad. O avanzan o se estancan. Habla directo y sin rodeos, que el silencio solo complica más las cosas.

Escorpión

Intuición poderosísima. Si algo no te vibra bien, es por algo. No ignores las señales. Buen día para limpiar energías y cortar lazos tóxicos.

Sagitario

Cuidado con prometer de más. Hoy te pueden cobrar la palabra. Sé realista y no te comprometas a lo que no podrás cumplir.

Capricornio

Responsabilidades acumuladas. Es momento de ordenar prioridades y dejar de postergar decisiones. Pon límites claros, incluso en familia.

Acuario

Ideas nuevas rondan tu cabeza. Anótalas. Algo que parece pequeño puede crecer mucho. Confía en tu creatividad.

Piscis

Con el Sol en tu signo, brillas más de lo que crees. Pero ojo: no todos celebran tu luz. Protégete de envidias y confía en tu intuición.

Fuente: Tribuna del Yaqui