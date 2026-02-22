Influencer y su abuelita viven momentos de caos en Guadalajara tras muerte de 'El Mencho' (VIDEO)

Guadalajara, Jalisco. - A partir de los reportes sobre la entonces presunta muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, durante un operativo de fuerzas federales, se desató el verdadero pánico en el aeropuerto de la capital de Jalisco, Guadalajara. En un inicio trascendió que sicarios habían tomado las instalaciones, pero, como te mencionamos en TRIBUNA, el Grupo Aeroportuario del Pacífico lo descartó y atribuyó el comportamiento de los presentes a una "psicosis".

Algunos se animaron a documentar lo que estaba ocurriendo en videos que actualmente circulan en redes sociales, desde quienes optaron por tirarse al suelo hasta la creadora de contenido @beautyybird, quien vivió el susto junto a su abuelita. En las imágenes, que ya se han vuelto virales en todas las plataformas, se ve a Yasmín visiblemente alterada y en el piso mientras le pide a la señora que permanezca abajo.

De hecho, en uno de los fragmentos llamó la atención que dijera: "¡Escucho balazos, no sé qué hacer!". A lo largo de todo el material audiovisual, los llantos son lo más notorios, y en la conversación con su pariente le comenta que no sabía lo que estaba ocurriendo. Es necesario señalar que, en el instante en que se subió el video, comenzó a circular la información sobre el fallecimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, aunque no se haría oficial hasta poco después.

@beautyybird

Cabe destacar que, en otra historia de Instagram, la influencer aclaró que afortunadamente se encuentra bien y pidió oraciones para llegar sana y salva a su domicilio. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, la joven, quien posee más de un millón de seguidores y se dedica a realizar blogs, compartir recetas y, en ocasiones, tutoriales de maquillaje, no se ha vuelto a pronunciar.

El Aeropuerto Internacional de Guadalajara compartió un comunicado en el que explicó que las operaciones se encuentran con total normalidad y hay vigilancia constante, además de la presencia de agentes de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional para velar por el bienestar de los pasajeros. Se recomienda a la población mantenerse al pendiente de cualquier actualización, ya que podrían presentarse cambios a lo largo del día.

Fuente: Tribuna del Yaqui