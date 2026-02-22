¿Quiénes son los cantantes que aludieron a 'El Mencho', líder del CJNG abatido este domingo?

Ciudad de México.- Este domingo 22 de febrero de 2026 se confirmó la muerte de uno de los criminales más buscados por México y Estados Unidos, Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por lo que, a raíz de este hecho que provocó una ola de violencia en diferentes estados de la República Mexicana, aquí en TRIBUNA te presentamos a los artistas que en su momento hicieron alusión en su música al narcotraficante.

La lista de famosos que mencionaron en algún momento el nombre de este capo es bastante amplia, empezando por uno de los casos que se volvió más viral y que incluso tuvo consecuencias legales: se trata de Los Alegres del Barranco, quienes precisamente tienen una canción sobre este personaje llamada El Dueño del Palenque (2021); sin embargo, también figuran en este listado por el escándalo de cuando se presentaron en el Auditorio Telmex y colocaron de fondo la imagen del criminal.

¿Qué otras agrupaciones y celebridades?

Sin orden en específico tenemos, en primer lugar, a Grupo Codiciado, originario de Tijuana, Baja California; después están Gerardo Ortiz, Jasiel Núñez, Neton Vega, Gabito Ballesteros, Natanael Cano, Fuerza Regida, Calle 24, Juanpa Salazar, Los de la Nueva Era, Legión LV y Banda Brava, pero el que más canciones dedicó a Oseguera Cervantes fue, sin duda alguna, el sonorense especializado en corridos tumbados Luis R. Conriquez.

Uno de los escándalos del 2025

Temas con referencias directas e indirectas

CJNG, de Fuerza Regida, Calle 24 y Juanpa Salazar El Boss, de Gabito Ballesteros y Natanael Cano Proyecto X, de Gabito Ballesteros y Natanael Cano Soy cuatro letras, de Los Alegres del Barranco GTA, de Luis R. Conriquez y Jasiel Núñez Fuerza Regida: CJNG. El Komander y Roberto Tapia

De hecho, volviendo a lo que sucedió con Los Alegres del Barranco, a partir de ese instante el público en general comenzó a cuestionarse sobre la narcocultura y en la política se empezaron a pronunciar cada vez más funcionarios en contra de la apología del delito, siendo todo esto un parteaguas para que este tipo de temas cada vez fueran menos frecuentes entre los jóvenes y la audiencia mexicana.

En otro asunto bastante semejante, la noche del pasado 21 de febrero de 2026 Gabito Ballesteros y Natanael Cano brindaron un show a sus fans en el Domo Care de Monterrey; lo cuestionable es que interpretaron Cuerno Azulado, haciendo referencia directa a Joaquín Guzmán Loera, El Chapo Guzmán. Evidentemente, esto levantó las alarmas y varios se preguntaron si volverán este tipo de espectáculos.

