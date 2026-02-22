Trump presiona a Netflix y lanza advertencia: Despedir a exasesora de Obama o asumir "consecuencias"

Washington, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, usualmente acude a su plataforma Truth Social para abordar asuntos de su gobierno; sin embargo, en esta ocasión arremetió contra Netflix al exigirle que remueva de su junta directiva a la exconsejera de Seguridad Nacional, Susan Rice; de lo contrario, deberán "afrontar consecuencias". A continuación, te contamos todo sobre el asunto.

"Netflix debería despedir a la racista, obsesionada con Trump, Susan Rice inmediatamente o afrontar las consecuencias. No tiene talento ni habilidades: es simplemente una operadora política. Su poder se ha ido y nunca volverá. ¿Cuánto le están pagando y por qué?", escribió la noche del sábado 21 de febrero de 2026 el líder republicano, haciendo severas acusaciones contra la compañía de streaming.

Cabe destacar que previamente la periodista Laura Loomer, en sus redes sociales, aseguró que la integrante del partido demócrata tiene una actitud "antiestadounidense", lo anterior a raíz de las declaraciones que realizó Susan en un podcast donde comentó que las corporaciones que respaldaron a Trump enfrentarán una "agenda de rendición de cuentas" por parte de los demócratas en caso de que consigan el triunfo en las elecciones intermedias de 2026 y las presidenciales de 2028.

Amenaza a Trump

"Básicamente Rice está diciendo abiertamente que los demócratas irán tras cualquiera que haya apoyado al presidente Trump, abrazando el uso político de la ley contra potencialmente millones de estadounidenses", puntualizó Loomer, dejando en claro que, en su opinión, las declaraciones de la exdirectora del Consejo de Política Interna de Estados Unidos (2021-2023) son una amenaza contra los ciudadanos.

#Tendencias | Banda Clave Nueva sufre ACCIDENTE y su camión termina en llamas; rescatan un rosario del fuego (VIDEO) uD83DuDD25https://t.co/ggelzIwCcx — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 22, 2026

Asimismo, la comunicadora hizo un llamado a que el representante del Poder Ejecutivo detenga la fusión entre Netflix y Warner Bros. Es necesario especificar que, hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce por completo cuáles son las consecuencias a las que se refiere Trump. Mientras tanto, la empresa de entretenimiento no ha respondido a las palabras del gobernante.

Fuente: Tribuna del Yaqui