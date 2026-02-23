Adrián Marcelo hace polémicas declaraciones tras muerte de 'El Mencho'; pide no dejen de vender sustancias

Ciudad de México.- El reconocido presentador y comediante regiomontano, Adrián Marcelo, se encuentra en el centro del escándalo debido a sus tan polémicas declaraciones, en las que pide que no dejen de vender sustancias, pese a la violencia que se ha generado en diferentes estados de México, después de la muerte de 'El Mencho', que tiene a millones aterrorizados y en sus casas con miedo a salir.

El pasado domingo 22 de febrero del 2026, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), informaron que se realizó un operativo en Tapalpa, Jalisco, para detener a Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido como 'El Mencho' líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), pero que al ser atacados los elementos de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, se defendieron, dejando a cuatro de integrantes del grupo delictivo sin vida, entre ellos su líder.

Ante esto, la gente a estado pidiendo por la seguridad de México y ha externado su preocupación de lo que pasa, mientras que el exparticipante de La Casa de los Famosos México, salió a bromear con el tema, señalando que él no es parte del problema con el narcotráfico, debido a que "Mucha gente cree que por ser drogadicto, yo contribuyo a la descomposición social de este país y quiero nada más aclararles algo: A mí la cocaína me la regalan, búsquense otro culpable. Buenas tardes".

Adrián se pronuncia a muerte de 'El Mencho'. X @adrianm10

"¿Me tengo que preocupar con lo del Mencho?, ¿si van a seguir vendiendo perico en los antros, no? Somos un chin... de adictos a esa mad.., me preocupa que ya no haya o que dejen de vender y sobre todo por que viene el Mundial, luego qué nos vamos a meter con los coreanos y así. Ni modo que nada más mota, esa ya no me pega tanto".

Como era de esperarse, los millones de internautas se fueron en contra del expresentador de SNSerio, debido a que consideran que el hacerse el chistosito no era lo correcto, juzgaron a aquellos que siguen del lado de Adrián y mencionaron que el que él consuma sí lo hace parte del problema con que el narcotráfico esté tan presente en México actualmente.

Adrián se burla de la venta de droga tras muerte de 'El Mencho'. X @adrianm10

Fuente: Tribuna del Yaqui