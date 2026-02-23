¿Amor o dinero? Esto dice el Horóscopo Chino sobre tu signo del zodiaco oriental para este 23 de febrero

Ciudad de México.- El Horóscopo Chino acaba de renovarse, por lo que ahora se encuentra regido por el Año del Caballo de Fuego, y ahora, los expertos en astrología oriental, han revelado que es que lo que te depara tu signo del zodiaco chino, según tu año de nacimiento, para este lunes 23 de febrero del 2026, en el que declaran si es que ¿será el amor o el dinero el que llegue este inicio de semana.

Contrario al horóscopo tradicional, como el de Mhoni Vidente, que va de Aries a Piscis, en este se basan en 12 animales cíclicos, Rata, Buey, Tigre, Conejo, Dragón, Serpiente, Caballo, Cabra, Mono, Gallo, Perro y Cerdo que no es por mes, sino por el año de nacimiento, basado en el calendario lunar, cada año se combina con uno de los cinco elementos, que son madera, fuego, tierra, metal, agua, creando un ciclo de 60 años, que rotan cada dos años.

Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Conviene actuar con seguridad pero sin arrogancia, pues es el momento para que comiencen a toar decisiones importantes en el trabajo, que te ayudarán a crecer.

Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

La energía de la tierra beneficia a la estabilidad personal, ya que te ayudará a establecer tus proyectos, para los que debes de ser perseverante, ya que esto te mantendrá en enfoque, productivo y dará resultados.

Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Conviene moderar impulsos y actuar con estrategia, debido a que la estabilidad del ying y el yang de tu signo se rige por el equilibrio. Es un buen día para organizar metas futuras.

Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Energéticamente existe cierta tensión, por lo que debes de mantenerse firme y hablar con claridad con lo que deseas, por lo que es conveniente ser prudente al hablar con figuras de autoridad. La jornada pide equilibrio emocional. La serenidad será tu mejor herramienta.

Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

El día de hoy comenzarás con una energía poderosa y afirmativa, por lo que es momento de que emplees tu determinación y liderazgo para comenzar con esos proyectos ambiciones que tienes, siendo siempre ante todo, responsable.

Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Debes de meditar mejor las cosas, las energías a tu alrededor van a inclinarse a fortalecer el análisis estratégico, dando estabilidad a tus planes y dándote el momento propicio para negociar o estructurar proyectos. Evitar conflictos innecesarios mejora resultados.

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)

Este día te exige que tengas organización y compromiso con todo lo que vayas a realizar, por lo que te conviene actuar con responsabilidad, para estructurar tu metas a corto y largo plazo.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027)

La estabilidad emocionar es importante en este día, debido a que la energía firme del Dragón puede generar presión en tu signo, por lo que debes de mantener la calma ante los desafíos. Es un buen día para organizar recursos.

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028)

Es un momento ideal para presentar ideas o asumir liderazgo, pues el Yang está de tu lado y te da la energía para cumplir esas metas que tienes.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029)

El Yang en tu signo está favoreciendo al orden y la disciplina, por lo que debes de formalizar acuerdos y resolver todos los asuntos administrativos que tengas. La organización traerá estabilidad

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030)

La energía puede generar tensiones o desacuerdos, por lo que lo ideal es actuar con discreción y prudencia, evitando las confrontaciones y mantener la paciencia ante todo.

Cerdo (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

La energía del día favorece estabilidad y avances prácticos. La Tierra Yang aporta claridad en decisiones financieras. Es un buen momento para organizar prioridades. Conviene actuar con responsabilidad. La jornada puede traer seguridad y progreso. La planificación consciente será beneficiosa.

Fuente: Tribuna del Yaqui