Cazzu arremetería contra Rauw Alejandro tras mencionar a Christian Nodal en 'Rosita'; él respondería

Ciudad de México.- La reconocida cantante de trap originaria de Argentina, Cazzu, está dando de que hablar, debido a que se ha dicho que arremetería en contra del famoso cantante de reguetón, Rauw Alejandro, debido a que se habría enojado ante la mención de Christian Nodal y Ángela Aguilar, en el nuevo tema que sacó el pasado fin de semana, Rosita. Esto pasaría tras la respuesta a críticas en contra del cantante.

El pasado fin de semana, Rauw sacó el tema anteriormente mencionado, en el que en uno de sus versos dice: "Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal", lo que para muchos fans, es una traición a su amistad con la argentina, pues consideran es una alusión a un episodio sensible en la vida personal de la trapera, debido a que se afirma que los intérprete de Dime Cómo Quieres, comenzaron su romance destruyendo a su familia con infidelidad, mentiras y traiciones.

Ante esta serie de críticas en su contra, el intérprete de Punto 40 declaró que están criticando y especulando sobre el tema, deberían de lanzarse a la presidencia, política o ser productores musicales, artistas o incluso periodistas, para hacer dinero con todo lo que tienen en mente en vez de estar en X, antes Twitter, afirmando que solo era parte del arte: "Desde hace mucho dice, estamos en una era donde la controversia y el chisme hacen más ruido que el arte y el esfuerzo. Aún así lo verdadero y lo genuino siempre encuentra su camino y trasciende en el tiempo".

Cazzu deja de seguir a los intérpretes de Rosita. Instagram

Ante esto, la intérprete de Con Otra, compartió una frase fue interpretada como una declaración de principios y una forma elegante pero firme de marcar distancia de Rauw: "El arte que hacemos es nuestra postura ante la vida. Ya conocen la mía". Pero eso no fue todo, pues también se ha filtrado que dejó de seguir al cantante Jhayco y Tainy, aumentando el drama que ya había alrededor de esto.

Sin entrar en confrontaciones públicas ni dar nombres, la artista dejó en claro que su postura está definida y que su arte habla por ella, dejando muy en claro con sus acciones que prefiere mantener su distancia de aquellos que tomen alianza o mantengan vivo el drama que hay entre ella y la hija y el yerno de Pepe Aguilar.

Fuente: Tribuna del Yaqui