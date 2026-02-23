Cazzu arremetería contra Rauw Alejandro tras mencionar a Christian Nodal en 'Rosita'; él respondería

¡Síguenos!
Ciudad de México.- La reconocida cantante de trap originaria de Argentina, Cazzu, está dando de que hablar, debido a que se ha dicho que arremetería en contra del famoso cantante de reguetón, Rauw Alejandro, debido a que se habría enojado ante la mención de Christian Nodal y Ángela Aguilar, en el nuevo tema que sacó el pasado fin de semana, Rosita. Esto pasaría tras la respuesta a críticas en contra del cantante.

El pasado fin de semana, Rauw sacó el tema anteriormente mencionado, en el que en uno de sus versos dice: "Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal", lo que para muchos fans, es una traición a su amistad con la argentina, pues consideran es una alusión a un episodio sensible en la vida personal de la trapera, debido a que se afirma que los intérprete de Dime Cómo Quieres, comenzaron su romance destruyendo a su familia con infidelidad, mentiras y traiciones.

Ante esta serie de críticas en su contra, el intérprete de Punto 40 declaró que están criticando y especulando sobre el tema, deberían de lanzarse a la presidencia, política o ser productores musicales, artistas o incluso periodistas, para hacer dinero con todo lo que tienen en mente en vez de estar en X, antes Twitter, afirmando que solo era parte del arte: "Desde hace mucho dice, estamos en una era donde la controversia y el chisme hacen más ruido que el arte y el esfuerzo. Aún así lo verdadero y lo genuino siempre encuentra su camino y trasciende en el tiempo".

Ante esto, la intérprete de Con Otra, compartió una frase fue interpretada como una declaración de principios y una forma elegante pero firme de marcar distancia de Rauw: "El arte que hacemos es nuestra postura ante la vida. Ya conocen la mía". Pero eso no fue todo, pues también se ha filtrado que dejó de seguir al cantante Jhayco Tainy, aumentando el drama que ya había alrededor de esto.

Sin entrar en confrontaciones públicas ni dar nombres, la artista dejó en claro que su postura está definida y que su arte habla por ella, dejando muy en claro con sus acciones que prefiere mantener su distancia de aquellos que tomen alianza o mantengan vivo el drama que hay entre ella y la hija y el yerno de Pepe Aguilar.

Fuente: Tribuna del Yaqui

