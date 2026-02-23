Después de ser testigo en atentado, Christian Nodal manda mensaje de apoyo para México tras caída de 'El Mencho'

Ciudad de México.- Con la delicada situación que se vive en México, ha sobresalido la empatía y solidaridad de sus habitantes, de los cuales destaca celebridades como Christian Nodal, quien envió un mensaje donde se mostraba bastante preocupado por su gente después del operativo del Ejército Mexicano contra 'El Mencho'. Nodal indica que sintió muchos dolores luego de presenciar un atentado en Zacatecas, cerca de su hogar, junto con su esposa Ángela Aguilar.

Con la ciudad vacía, carreteras cerradas y el miedo constante, las redes sociales no tardaron en llenarse de testimonios, llegando a ojos de Nodal, quien decidió usar su canal de difusión para comunicarse con sus seguidores, en donde mencionó:"Qué horrible todo lo que está pasando alrededor del mundo. Me duele el alma por mi México", y agregó: "Cuídense muchos, por favor".

Después de ser testigo en un atentado, Christian Nodal manda mensaje de apoyo para México

Palabras que fueron respaldadas por sus seguidores, los cuales reaccionaron por medio de emojis, algunos con corazones rotos, otros con caritas llenas de lágrimas o abrazos; sin embargo, otra parte de su fandom expresó su orgullo por México con banderas, al igual que sus fans de otros países que reaccionaron con banderas de sus naciones para hacer acto de presencia en esta situación tan delicada por la que está pasando la República mexicana.

Para Nodal, toda esta violencia se retumba después de que hace unas semanas atrás él presenció un atentado cuando se dirigía al aeropuerto de Zacatecas junto con su esposa Ángela Aguilar, en donde la pareja fue testigo de cómo las autoridades se enfrentaron a un grupo armado durante un operativo local. Los cantantes lograron retirarse del lugar gracias a sus elementos de seguridad, para ser resguardados en la Hacienda El Pitayo, la casa principal de Pepe Aguilar; así lo confirmó Cristian Paul Camacho Osbaya, fiscal del Estado.

Christian Nodal se solidariza con México y envía un mensaje de apoyo tras ser testigo de un atentado via https://t.co/3cJSkOIrvP pic.twitter.com/UJTjDBZ2bP — Top Moda Hoy (@topmodahoy) February 23, 2026

Ángela y Nodal se dirigirán al aeropuerto para reunirse en la Ciudad de México con Pepe y Leonardo Aguilar, con los cuales se habían presentado en el Auditorio Nacional en un concierto para conmemorar el Día del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana. Además, el fiscal asegura que Ángela no sufrió un ataque de shock como se especulaba y que fueron escoltados al aeropuerto en donde tomaron el avión que los llevaría a su destino.

Fuente: Tribuna del Yaqui