Expríncipe Andrés llega al Museo Louvre: Colocan su FOTO al salir de prisión con fuerte mensaje

París, Francia.- La protestas en contra del expríncipe Andrés siguen en aumento, pues ahora llegaron al Museo Louvre, debido a que la mañana de este lunes 23 de febrero, se ha viralizado el video en el que se ve que colgaron la foto de Andrew Muntbatten Windsor en una de las paredes de la casa del arte, del momento en que sale de prisión tras acusaciones ligadas a su amistad con Jeffrey Epstein y su papel en todos sus atroces delitos. Esta imagen la acompañaron con un fuerte mensaje.

La mañana del jueves 19 de febrero del 2026, se informó que en Wood Farm, ubicado en la urbanización Sandringham, el nuevo hogar del antiguo duque de York, cargo del que fue destituido hace un par de meses, fue arrestado alrededor de las 08:00 horas (hora local de Londres). 12 horas después de esto, se difundió en redes sociales y medios británicos, la primera foto del hermano del Rey Carlos III al salir de la comisaría de Londres, dentro de un auto, en el que se enfoca su rostro con una expresión de temor, y visibles gotas de sudor.

Como era de esperarse, tanto el arresto como la liberación del hijo de la Reina Isabel II ha despertado una gran indignación entre sus millones de seguidores, que incluso han comenzado a pedir que el Rey Carlos III abdique al trono, pues lo tachan de ser parte de las personas que lo habrían encubierto por décadas mientras víctimas sufrían. Dicha molestia pública no solo se ha hecho presente en el Reino Unido, sino en toda Europa, ya que en París, activistas hicieron un movimiento audaz que hunde aún más a Andrés.

Recordar cuando la señora norma pla se le plantó al pedofilo principe andres de inglaterra en su visita a nuestro pais mientras el ídolo de los libertarios lo recibia con brazos abiertos. pic.twitter.com/rH1opGJKxy — Estefania uD83CuDDE6uD83CuDDF7 ?? (@estefaniafrq) February 22, 2026

Esto debido a que invadieron el prestigiado Museo Louvre, ubicado en París, para colgar la imagen de Andrés anteriormente mencionada, con una etiqueta abajo con el mensaje: "Está sudando ahora, 2026". Esto parece un hecho sencillo y de protesta, pero va más allá, debido a que en el reciente juicio del tío del Príncipe Harry con la primera víctima que lo acusó, Virginia Guiffre, declaró que era imposible ser culpable porque no suele sudar.

Estas declaraciones fueron hechas para salvarse, debido a que Virginia en sus declaraciones, afirmó que mientras que era agredida por Andrew de manera sexual en casa de Epstein, él sudaba mucho sobre ella, describiendo la escena como "horrenda" y "asquerosa". Por este motivo, dicha frase en la imagen dentro del mencionado museo, va más allá de una simple molestia pública, y es una clara exigencia de justicia a Virginia, que se quitó la vida en 2025, y a todas las mujeres que siguen saliendo como sus víctimas y de la red de tráfico sexual.

Fuente: Tribuna del Yaqui