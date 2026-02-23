Horóscopo HOY Mhoni Vidente LUNES 23 de febrero de 2026: La suerte de tu signo zodiacal

Ciudad de México.- Si arrancas la semana buscando señales, llegaste al lugar adecuado. El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, lunes 23 de febrero de 2026, trae advertencias, oportunidades y giros inesperados para cada signo zodiacal. En estas nuevas predicciones de los horóscopos de Mhoni Vidente, la energía se mueve con fuerza en temas de dinero, decisiones personales y cambios laborales. ¿Te interesa saber más? Lee aquí toda la información.

¿Qué dicen los horóscopos de Mhoni Vidente este lunes 23 de febrero de 2026?

Aries

Semana para tomar decisiones rápidas. Este lunes 23 de febrero de 2026 se presenta una oportunidad laboral que parecerá pequeña, pero puede abrirte puertas importantes. Cuida impulsos en discusiones familiares. Un pago pendiente se libera.

Tauro

El dinero se mueve. Puede llegar un ingreso extra o una propuesta para invertir. Analiza antes de firmar documentos, dice el horóscopo de Mhoni Vidente. En lo sentimental, alguien del pasado vuelve a buscarte, pero ahora tienes el control.

Géminis

Los horóscopos de hoy marcan claridad mental. Es buen momento para presentar proyectos o hacer entrevistas. Evita contar tus planes a todos. Energía estable en salud, pero necesitas dormir mejor.

Cáncer

Cambios en el entorno laboral. Podrías asumir una responsabilidad inesperada. No temas, tienes la capacidad. En casa, habrá una conversación necesaria que ayudará a cerrar un ciclo.

Leo

El horóscopo de Mhoni Vidente indica éxito en trámites y asuntos legales. Día positivo para negociaciones. En el amor, cuidado con celos sin fundamento. Una amistad te dará un consejo clave.

Virgo

Organización es la palabra del día. Si pones orden en tus finanzas, evitarás preocupaciones futuras. Un mensaje importante llega por la tarde. Buen momento para iniciar hábitos más saludables.

Libra

Este lunes trae decisiones en pareja. Es tiempo de hablar claro. En trabajo, reconocimiento por esfuerzo pasado. No te distraigas con rumores. La suerte favorece asuntos creativos.

Escorpio

Los horóscopos de Mhoni Vidente anuncian movimientos fuertes en lo económico. Puede surgir un gasto inesperado, pero también una solución rápida. Confía en tu intuición; será tu guía hoy.

Sagitario

Propuestas y contactos nuevos. Podría surgir un viaje corto por trabajo. Evita confrontaciones innecesarias. Energía positiva para cerrar acuerdos y resolver pendientes.

Capricornio

Día de disciplina. Si mantienes enfoque, lograrás avances concretos. Una figura de autoridad reconoce tu desempeño. Buen momento para planear metas a mediano plazo.

Acuario

Los horóscopos de hoy marcan creatividad y oportunidad digital. Algo relacionado con redes o tecnología puede beneficiarte. En lo sentimental, alguien te observa más de lo que imaginas.

Piscis

Sensibilidad alta, pero también intuición acertada. Evita cargar con problemas ajenos. Una noticia relacionada con dinero o trabajo trae alivio. Confía en las decisiones que has tomado recientemente.

Fuente: Tribuna del Yaqui