Horóscopos HOY Nana Calistar MARTES 24 de febrero 2026: Predicciones para tu signo con Sol en Piscis

Ciudad de México.- Este martes 24 de febrero de 2026 llega con una energía de movimiento y decisiones importantes, bajo la influencia del Sol avanzando en Piscis, lo que intensifica la intuición y las emociones. Nana Calistar señala que la vibra del día empuja a muchos signos a dejar de postergar conversaciones necesarias y enfrentar situaciones que ya no pueden seguirse ignorando.

Según los astros, el universo favorece la creatividad, la empatía y los cierres conscientes. Es un momento ideal para escuchar lo que dicta el corazón, pero sin perder el sentido práctico. Lee con atención en TRIBUNA el mensaje energético del día, porque la vibra invita a confiar en tu capacidad, tomar decisiones con madurez y avanzar sin miedo hacia lo que realmente deseas.

Horóscopos de Nana Calistar para este martes 24 de febrero de 2026

Aries

Este martes te sentirás con ganas de avanzar, pero no todo dependerá de tu ritmo. Aprende a esperar y no presiones situaciones. En el amor, alguien podría exigirte claridad. Si ya no sientes lo mismo, sé honesto y evita seguir alimentando falsas ilusiones.

Tauro

Andarás más firme en tus decisiones y eso te ayudará a poner límites necesarios. En el trabajo se marcan avances si mantienes disciplina. En el amor, evita cargar problemas del pasado a una relación que apenas comienza.

Géminis

Tu mente estará acelerada y podrías dispersarte fácilmente. Organiza tus prioridades antes de comprometerte con algo nuevo. En el amor, se marcan mensajes o encuentros inesperados que podrían mover tus emociones.

Cáncer

Este martes será ideal para cerrar un ciclo emocional. No sigas sosteniendo lo que te duele. En el amor, alguien quiere hablar contigo desde la sinceridad. Escucha sin suponer cosas que no se han dicho.

Leo

Se marcan movimientos positivos en lo laboral o en un proyecto personal. Este día será clave para demostrar liderazgo. En el amor, evita discusiones por orgullo; no siempre tienes que ganar.

Virgo

Necesitarás organización y paciencia para resolver pendientes. No te desesperes si algo no sale perfecto. En el amor, alguien podría pedirte más comprensión. Aprende a ser flexible.

Libra

Vienen decisiones importantes que ya no puedes seguir postergando. En el amor, podrías sentir confusión entre lo que quieres y lo que realmente necesitas. Escucha tu intuición antes de dar un paso.

Escorpio

Tu intuición estará muy fuerte y podrías descubrir algo que cambie tu perspectiva. En el amor, alguien del pasado podría reaparecer. Piensa si vale la pena abrir esa puerta otra vez.

Sagitario

Este martes tendrás ganas de romper la rutina y hacer algo diferente. Es buen día para planear cambios. En el amor, se marcan acercamientos interesantes si te permites bajar la guardia.

Capricornio

Las responsabilidades estarán presentes, pero también se abren oportunidades económicas. Mantente enfocado. En el amor, alguien podría reclamarte más tiempo; busca equilibrio.

Acuario

Estás en proceso de transformación interna y este martes te dará claridad sobre decisiones personales. En el amor, podrías recibir una propuesta inesperada. No te cierres por miedo al cambio.

Piscis

La energía te favorece y te sentirás más conectado con lo que deseas. Este martes será ideal para iniciar algo nuevo. En el amor, se marcan momentos especiales si te permites confiar sin tantas dudas.

Para no perderte ninguna actualización del horóscopo de la poderosa vidente Nana Calistar, no olvides leer TRIBUNA. Hasta mañana miércoles.

Fuente: Tribuna del Yaqui