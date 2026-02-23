Julio César Chávez apoya a Maribel Guardia ante acusaciones de Imelda Tuñón por muerte de Julián Figueroa

Ciudad de México.- La reconocida leyenda del box y fundador de clínicas de rehabilitación, Julio César Chávez, acaba de aparecer al lado de la querida actriz de melodramas, Maribel Guardia, a la que no ha dudado en apoyarla en su polémica con su exnuera, la actriz y cantante, Imelda Tuñón, después de que esta lanzara acusaciones por muerte de su fallecido esposo, Julián Figueroa. En redes ha dicho que la madre del artista, lo llevó a su deceso con un chip de Naltrexona.

Como se sabe, Imelda acusó a Marco Chacón y a Maribel de obligar a Julián para usar este chip, afirmando que sabían que uno de sus efectos eran fallas cardíacas que resultaban mortales. Es por eso que Chávez decidió salir al lado de Maribel y negar esto de manera rotunda, destacado que tanto en su clínica como en experiencia personal, ha visto lo que hace el chip, ya sea que tenga un uso en gente limpia o que sigue sin superar las adicciones y consumen.

El 'Campeón del Boxeo', declaró que tanto él como su hijo, Julio César Chávez Jr., lo usaron y no les pasó nada, destacando que al inicio a él cuando tomaba o se drogaba con el chip no se sentía bien, pero después, al ser adicto no pudo controlarse y el chip solo se le hizo polvo y su hijo no le hizo nada gracias a Dios: "Eso es totalmente mentira, a la clínica nos han llegado muchos con ese chip, ya drogados y no les ha pasado nada. A mi hijo Julio yo se lo puse y siguió consumiendo, al principio como que paró poquito, pero después siguió consumiendo con ese chip adentro y no le pasó absolutamente nada".

Ante esto, la actriz de Corona de Lágrimas, mencionó que ella luchó por la salud de su hijo, que ella internó al descendiente de Joan Sebastian en muchas ocasiones, tratando de salvarlo sin éxito, por lo que Chavéz, declaró que él pasó por lo mismo y es testigo de los esfuerzos de Guardia, contando su propia experiencia con Julio Jr.: "Mi hijo Julio tuvo más de 15 internamientos, y hasta que bendito sea Dios le cayó el 20 y gracias a Dios está ahorita limpio, pero los primeros dos años son los más difíciles definitivamente y le digo a los padres de familia: 'hay que ponerle atención a los hijos'".

Ante esto, la intérprete de Qué Ricas Son Las Papas, mencionó que fue el actor de Mi Camino Es Amarte, el que decidió someterse al tratamiento, pero estando completamente limpio, sin obligaciones de nadie, además de destacar que si hubiera estado lleno de sustancias no se lo habrían puesto: "Mi Julián antes de ponerse el chip estuvo un mes y medio en una clínica, saliendo de ahí él quería ponerse el chip, entonces fue totalmente limpio a que le pusieran el chip, porque lo importante es estar limpio, que no lleguen todos ‘turulatos’ y le pongan el chip, no se puede".

Él iba limpio cuando se puso el chip, por decisión, tenía 27 años, y pasó lo que pasó, pero la Naltrexona no tuvo nada que ver, la gente luego nos juzga a los padres porque creen que nosotros somos los culpables de lo que le pasa a los hijos y no se pueden imaginar todo el dolor que hay detrás cuando amas a alguien tantísimo y cae en este abismo que es el alcohol y las drogas", concluyó Guardia.

Fuente: Tribuna del Yaqui