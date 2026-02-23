"Lame cul... de Ángela Aguilar": 'El Divo' destroza a Kunno en 'La Casa de los Famosos'; casi se golpean

Ciudad de México.- Una muy intensa pelea se desató temprano la tarde del pasado domingo 22 de febrero en La Casa de los Famosos, horas antes del posicionamiento, en el que 'El Divo' no tuvo piedad al momento de externar todo lo que sentía y destrozar a Kunno, al cual tachó de no ser nada más que el "lame cul... de Ángela Aguilar". El influencer mexicano estalló y casi se agarran a golpes.

Mientras que todos los habitantes del reality show de Telemundo estaban sentados en el patio de la casa, el creador de 'La Caminata 4K', mencionó que Eduardo Antonio, ahora conocido como 'El Divo', era un inmaduro que no dejaba hablar a los demás, por lo que deberían educarlo como a los changos: "Todo el tiempo estás encima de las personas, todo el tiempo que alguien opina lo andas interrumpiendo, y honestamente eres un lame cul..., a todo mundo lo atacas y luego estás diciendo preciosa, hermosa, divina, mi corazón".

Ante esto, Kunno declaró que entiende que la gente debe de ser empática, amable y buena onda, pero que "estar lamiéndole entre las piernas, eso es algo que a mí no me parece, yo no ando lamiendo el cul... a nadie, sólo me alejo de la persona". A lo que el ex de Niurka Marcos, declaró que él era más "perra" que él: "Que yo tenga mucho brillo Kunnito, que te afecte porque quieres ser la cereza del pastel y no te voy a dejar serlo. Porque si tú eres una perra honesta, yo tengo el collar del pedigree y te lo voy a enseñar para ponértelo".

FUERTE PELEA



KUNNO VS EL DIVO



“Eres el lamecu&$/ de Ángela Aguilar” #LCDLF6 pic.twitter.com/6Pg2w6GRpM — La Comadrita (@lacomadritaof_) February 23, 2026

Pero eso no fue todo, debido a que señaló que el único que lame cul... era él, a Ángela, Christian Nodal y el resto de la familia, destacando que él no lo iba a dejar ser la cereza de pastel solo por ser gay, ya que él también lo es: "Lame cul... eres tú de Ángela Aguilar". Kunno al escuchar que metieron en el tema a los intérpretes de Dime Cómo Quieres, estalló furioso pidiendo que no metan a nadie que no esté dentro: "Con la gente de afuera, no. Ángela Aguilar es mi amiga desde hace 6 años, pero de ella no vamos a hablar, no está aquí en el juego".

Ante esto, la discusión fue en aumento y en varias ocasiones, ambas personalidades del Internet tuvieron que ser calmadas por los que estaban alrededor, incluso Sergio Mayer jaló a 'El Divo' para que volvieran a sentarse, debido a que estuvieron a punto de agarrarse a golpes. Cabe mencionar que aunque no llegaron a los golpes y las tensiones estuvieron intensas a lo largo del domingo, este lunes 23 de febrero, ambos hicieron las paces y aclararon muchas cosas que se dijeron.

Kunno y El divo ya limaron asperezas, el pleito les ha ayudado a entenderse más ; ahora El divo anda sensible porque Pancheri no lo salvó de la placa de nominados #LCDLF6 pic.twitter.com/nGBSTbX9HU — Vaya Vaya (@vayavayatv) February 23, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui