Lunes de eliminación: Este es el primer habitante en salir de 'La Casa de los Famosos' hoy 23 de febrero

Ciudad de México.- La primera gala de eliminación de 'La Casa de los Famosos' definió el rumbo de la competencia, culminando con la salida de uno de los habitantes. La noche estuvo marcada por una serie de eventos que reconfiguraron las alianzas y dejaron en evidencia las estrategias de los habitantes. La semana comenzó con cinco nominados en la placa: Kenny Rodríguez, Oriana Marzoli, Eduardo Antonio 'El Divo', Sergio Mayer y Zoe Bayona.

Hay que recordar que el pasado jueves 19 de febrero de este 2026, se realizó la primera gala de nominación, en la que todos los habitantes del reality de Telemundo pasaron al confesionario para repartir sus puntos. Resultaron subiendo a la placa seis habitantes: Kenny Rodríguez, que quedó nominado desde el día del estreno; Celinee Santos, Mayer, Oriana Marzoli, Zoe Bayona y 'El Divo'.

Pese a que seis fueron seleccionados para estar en placa de nominados, este lunes 23 de febrero solo cinco son los verdaderos nominados, debido a que la carta de la salvación en la que Horacio Pancheri decidió que quien merecía ser salvada era Celinee.

En punto de las 19:30 horas, Javier Poza, conductor del reality, pidió a los nominados pasar a la sala de eliminación; a las 19:50 se anunció el cierre de las votaciones. Cabe señalar que los nominados dependen directamente del voto del público para poderse salvar y seguir en la competencia.

¿Quién resultó eliminado hoy lunes 23 de febrero?

La primera eliminada de la temporada es Zoé Bayona

¿Cuáles son las actividades para la semana?

Lunes: Gala de eliminación

Martes: Prueba del líder

Miércoles: Comienzo de la prueba semanal y nominación

Jueves: Posicionamiento

Viernes: Robo de la salvación

Sábado: Día libre

Domingo: Salvación de nominado y elección de los habitantes que van al Destierro

Sergio Mayer continúa generando polémica

El legislador de la Cámara de Diputados sigue dando de qué hablar, ya que este lunes la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, señaló que se abrió un procedimiento contra Mayer por su participación en el reality. "Entiendo que ya abrieron un procedimiento y a ellos les toca evaluar".

