No más series y películas: Estos teléfonos se quedan sin Netflix a partir de marzo de 2026

Ciudad de México.- El avance tecnológico en las aplicaciones móviles conlleva ajustes periódicos en los requisitos mínimos de sistema para garantizar un funcionamiento óptimo. Es por ello que Netflix estableció que, desde el 1 de marzo de 2026, su plataforma dejará de prestar servicio en diversos equipos que no posean las versiones de software más actuales. Esta decisión responde a la necesidad de implementar nuevas funcionalidades y mantener protocolos de protección de datos que el hardware antiguo ya no puede procesar de manera eficiente.

Según la información dispuesta en las tiendas de aplicaciones digitales, tanto para el entorno de Google como para el de Apple, el servicio de streaming exigirá sistemas operativos más modernos. Para los usuarios de Android, será necesario contar con la versión 7.0 o superior, mientras que en el ecosistema de Apple, la exigencia se sitúa en iOS 17.0 en adelante. Aquellos terminales que no puedan actualizarse a estos sistemas perderán la capacidad de reproducir contenido en Netflix, sin importar si la aplicación ya se encontraba descargada en la memoria del teléfono.

Los modelos que dejarán de ser compatibles abarcan una amplia gama de fabricantes. A continuación, se detallan los dispositivos que perderán el acceso:

Samsung : Galaxy S3, Galaxy Note 2, Galaxy Grand Prime.

: Galaxy S3, Galaxy Note 2, Galaxy Grand Prime. LG : LG Optimus L5, LG Optimus L7, LG G2.

: LG Optimus L5, LG Optimus L7, LG G2. Sony : Xperia Z, Xperia Z1, Xperia E3.

: Xperia Z, Xperia Z1, Xperia E3. Apple: iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus y todos los modelos de generaciones anteriores (iPhone 7, SE de primera generación, 6s, entre otros).

En el caso de los dispositivos Android mencionados, se trata de unidades fabricadas mayormente entre 2011 y 2014, las cuales han dejado de recibir soporte por parte de sus creadores desde hace años. Por otro lado, la situación con Apple llama la atención, pues iOS 17 deja fuera a teléfonos que marcaron un cambio de diseño importante, como el iPhone X. Aunque estos equipos seguirán encendiendo y permitiendo llamadas o mensajería básica, su utilidad para el entretenimiento multimedia se verá limitada.

Más allá de la imposibilidad de ver series o películas, mantener un teléfono inteligente sin actualizaciones representa un riesgo. La falta de parches de seguridad deja a los usuarios expuestos ante amenazas digitales, robo de información y un rendimiento general degradado. Por ello, la renovación de equipos se convierte en una necesidad para quienes deseen mantener el acceso a servicios digitales modernos y navegar con tranquilidad.

