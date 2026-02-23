Película en Hollywood: Tom Hanks encarna a Abraham Lincoln en emotiva historia de 'Lincoln en el Bardo'

Los Ángeles, Estados Unidos.- Se confirmó que el reconocido y talentoso actor estadounidense Tom Hanks dará vida al decimosexto presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, en la adaptación cinematográfica de la novela Lincoln en el Bardo, escrita por George Saunders. A continuación, en TRIBUNA te presentamos cada uno de los detalles que necesitas saber antes del estreno del proyecto.

De acuerdo con medios como Variety, las compañías detrás de este filme son Starburns Industries y Playtone. Además, Hanks participará en la producción a través de su propia compañía. Cabe destacar que el guion contará con la participación del escritor de la obra, mientras que la dirección estará a cargo de Duke Johnson, quien previamente trabajó en un episodio de stop-motion de las series Mary Shelley’s Frankenhole y Community.

¿Cuál es la trama?

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se sabe que la historia principal gira en torno a la muerte del hijo de once años de Lincoln, por lo que se espera que la película esté orientada a su vida personal. Entre los aspectos más destacados podrían encontrarse el amor, la pérdida y la empatía ante el sufrimiento extremo. En cuanto a los elementos técnicos, el filme combinará principalmente stop-motion con interpretación en imagen real.

Abraham Lincoln

Un poco sobre Tom Hanks

Su nombre completo es Thomas Jeffrey Hanks. Nació el 9 de julio de 1956 en la ciudad de Concord, California, Estados Unidos. Sus padres son Amos Mefford Hanks, cocinero descendiente de ingleses, y Janet Marylyn, enfermera de ascendencia portuguesa. Un dato curioso es que, según contó el propio actor en el programa de televisión Killing Lincoln, es descendiente lejano del presidente Abraham Lincoln.

#Deportes | Netflix anunció la segunda pelea entre Floyd Mayweather Jr. y Manny Pacquiao, uno de los enfrentamientos más mediáticos en la historia del boxeo mundial.



Este segundo combate está pactado para el 19 de septiembre en The Sphere, en Las Vegas, Nevada uD83EuDD4AuD83DuDCA5



uD83DuDCF8 @Netflix pic.twitter.com/8Q36e5s6gK — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 24, 2026

Inicios en la actuación

Su primer proyecto fue He Knows You’re Alone, para después conseguir el papel protagónico en el telefilm Mazes and Monsters. En el ámbito teatral, comenzó con la producción de la Riverside Shakespeare Company de La mandrágora, de Nicolás Maquiavelo, dirigida por Daniel Southern. Más adelante, en el cine, destacan películas como Forrest Gump (1994) y Apolo 13 (1995).

Fuente: Tribuna del Yaqui