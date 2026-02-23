Polémica en Supernova: Alana Flores llama "cobarde" a Samadhi Zendejas y llora frente a cámaras (VIDEO)

Ciudad de México. - Hace unos días, la organización Supernova Génesis 2026 confirmó a través de un comunicado que la pelea entre Alana Flores y Samadhi Zendejas no se llevaría a cabo debido a un conflicto con el peso. Sin embargo, lo que realmente llamó la atención es que, además de las negociaciones, cuando contactaron al equipo de la exactriz de Televisa se encontraron con una falta de respuesta absoluta.

Evidentemente, estas palabras provocaron numerosas especulaciones, y la joven que protagonizó Vuelve a mí junto a William Levy se limitó a subir un video a su Instagram, donde agradeció el apoyo del público sin mencionar a Alana y dejó una cifra muy diferente: "En este reto que teníamos de bajar 10 kilos", mientras que la popular influencer mantiene que, en realidad, el ajuste era mínimo.

¿Qué dijo Alana Flores?

En el video que compartieron los organizadores en Twitter (antes X), se ve desde el inicio a la joven, quien en el pasado enfrentó y venció a la actriz mexicana Gala Montes, llorando mientras expresa que estaba decepcionada de Samadhi, porque supuestamente tenía una impresión completamente diferente de su persona. Incluso la llamó "cobarde" por abandonar un reto que ella misma propuso y dio a entender que su comportamiento era falso.

Samadhi Zendejas

"Me siento muy decepcionada porque verdaderamente yo veía esto como un reto muy padre y terminó siendo una pelea en la cual todos empezaron a dudar de mi trabajo, de lo que yo he hecho. Me dio mucho coraje. Me dio mucho coraje porque mi expectativa de este combate verdaderamente era muy positiva y tenía una idea de mi rival muy diferente, y terminé completamente decepcionada", aseveró la personalidad de internet, que ha estado envuelta en varias controversias.

"Me siento muy decepcionada” uD83DuDE28@alanafloresf da su versión sobre lo ocurrido con su pelea cancelada y ya busca nueva rival ?uD83CuDFFB#SupernovaGenesis pic.twitter.com/pcaGTRJN4Z — Supernova: Genesis (@supernovaboxing) February 23, 2026

Por su parte, los organizadores aprovecharon el espacio para explicar que ya están buscando a una rival digna, y que en esta ocasión el combate sí llegue hasta la final. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se presume —sin ninguna confirmación oficial— que la celebridad que podría enfrentarla es Bárbara de Regil. Cabe señalar que el show está programado para el 26 de abril en la Arena Ciudad de México y será transmitido en vivo por Netflix.

Fuente: Tribuna del Yaqui