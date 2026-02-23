Polo Morín se quita la ropa y comparte FOTOS cómo Dios lo trajo al mundo; le llueven críticas

Ciudad de México.- El reconocido actor de melodramas mexicano, Polo Morín, está dando mucho de que hablar, debido a que recientemente se quitó la ropa ante las cámaras en una sesión de fotos artísticas, por lo cual a través de sus redes sociales decidió mostrar el resultado y compartió imágenes cómo Dios lo trajo al mundo, pero, pese a que muchos lo consideran un galán, a su publicación le llovieron críticas por esto.

Morín es uno de los artistas considerados como uno de los más guapos de la industria, pues no solo tiene una envidiable figura, sino que también, por sus ojos azules y su sonrisa encantadora, muchas de sus fans lo califican como uno de los mexicanos más guapos en la industria. Aunque no es extraño que el actor de Mi Corazón Es Tuyo comparta imágenes de él subidas de tono, en la que aparece con poca ropa, esta es la primera vez que hace un desnudo completo.

El exgalán de Televisa, fue capturado como Dios lo trajo al mundo por el reconocido fotógrafo Víctor Suaval, bajo el concepto del desnudo artístico, por lo que las imágenes no muestran de más y son posees perfectamente cuidadas, en un tono de blanco y negro, que el actor compartió mediante su cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, sin contexto alguno. Como era de esperarse, ya tiene cientos de reacciones.

Polo comparte fotos artísticas sin ropa. X @polomorin

Aunque el actor de La Reina Soy Yo tiene mucho apoyo y hubo quienes aplaudieron estas imágenes, hubo muchos otros que no estuvieron de acuerdo, pues muchos señalaron que ya era un "cuarentón" y que solo quiere "llamar la atención", e incluso que está "a un estornudo del OF", mientras que otras criticaron que las imágenes y poses no le hacen justicia y están mal realizadas por su tipo de complexión: "Mi like porque me gusta el arte del desnudo pero la tercer foto está poco agraciada, porque no le favorece en nada estar sentado en alto porque no puede disimular que es de piernas cortas".

Como era de esperarse, Morín no se ha quedado callado y ante los comentarios como que ya quiere abrir una página de contenido exclusivo, este señaló que era solo arte, que no entendía porque siempre tienen el afán de decir que él quiere lucrar, cuando solo les hace un regalo a sus fans, e incluso, compartió un código para escanear, señalando que esa era su cuenta de PayPal si querían depositarle y pagar por estas imágenes.

