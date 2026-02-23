¿Quién gana HOY en 'Exatlón México' la Villa 360 y La Ventaja? Adelantos este lunes 23 de febrero de 2026

Ciudad de México.- Todo parece que en el Exatlón México las cosas seguirán poniéndose muy interesantes, ya que el dominio de los azules podría regresar en esta semana 22, después de un fin de semana complicado al perder a Alejandro Aguilera. Esto pues según los spoilers ya se sabría quién ganará la Villa 360 la noche de este lunes 23 de febrero del 2026, y también que nuevos dramas, y La Ventaja.

En los adelantos que día a día comparten cuentas de spoilers, se dice que los ánimos en el reality deportivo de TV Azteca, van a estar que arden, debido a que entre los azules habrían problemas, pues se dice que después de perder al denominado 'Doberman' van a estar con los ánimos muy bajos y las tensiones con los rojos van a estar en aumento, en especial con la llamada que se dice que tendrían con los rojos.

Según el canal de YouTube de Proyecto TV, afirma que después de la perdida azul y del encontronazo que podría darse entre los rojos, van a disputarse una Ventaja importante, que tal vez se base que en una competencia van a bloquear a uno de los competidores más fuertes del equipo rival, que en este acaso afirman que podría ser de los rojos, por lo que posiblemente bloqueen a Evelyn Guijarro o Koke Guerrero.

Con las emociones a flor de piel, Alejandro Aguilera nos comparte cómo fue su paso por esta gran aventura y todas las enseñanzas que le dejó el Exatlón.#ExatlónMéxico por Azteca UNO.

Lunes a viernes 8:30 PM, domingo 8:00 PM. pic.twitter.com/Qi7BdZ6isT — Exatlón México (@ExatlonMx) February 23, 2026

En cuanto al tema del quienes ganarán la casa grande, con mejor comida y comodidades, según los informes, los del equipo de Mati Álvarez van a atacar con éxito y van a lograr derrotar al equipo de Ernesto Cazares, por lo que los azules van a temer regresar a las barracas, a dormir en el suelo y con menor calidad en la comida.

Cabe mencionar que, hasta el momento, la información externada anteriormente, sigue en calidad de especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción de dicho programa, por lo que el resultado podría ser completamente diferente al anteriormente mencionado y en realidad los azules motivados por su mala racha, defenderían con éxito la Villa 360.

Fuente: Tribuna del Yaqui